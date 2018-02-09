Названы сроки появления «внедорожной» LADA Vesta Cross

По итогам минувшего месяца LADA Vesta стала самой продаваемой моделью на российском рынке. Совместными усилиями тольяттинские универсалы и седан привлекли внимание 6696 покупателей, в то время как лидер 2017 года — KIA Rio — разошелся тиражом в 6582 единицы. Спрос на вазовские машины растет стремительно, и выводить еще одну модификацию в нынешних условиях, наверное, в самом деле бессмысленно.

Согласно графикам производственного плана АВТОВАЗа на 2018 год, оказавшимся в открытом доступе, в нынешнем году с конвейера завода сойдет 76 702 автомобиля LADA Vesta всех версий. Из них 37 265 единиц — универсалы SW и SW Cross, а остальные — обычный седан «Веста», его битопливная модификация CNG и «спортивная» Vesta Sport.

Старт серийного производства Vesta Sport перенесли с февраля на май, «внедорожной» же четырехдверки в планах на текущий год нет. Как сообщает Drom, ссылаясь на собственные источники на Волжском заводе, проблем с реализацией существующих версий не наблюдается, соответственно и подогревать интерес публики нет никакой необходимости. Иными словами, тольяттинцы решили придержать Vesta Cross до момента, когда покупательский спрос несколько сократиться. По мнению представителей компаний, это может случиться уже в начале следующего года.