Tesla запустила байку о ежегодном выпуске 100 000 грузовиков

Фото: electrek.co
До сего момента Илон Маск, никогда не отличавшийся сдержанностью, как-то избегал называть предполагаемые объемы производства своего нового детища — электрического грузовика Semi. Но недавно он все-таки не выдержал и назвал заветное число — 100 000 экземпляров в год.
Эдуард Раскин

Не вынесла столь длительного молчания душа неутомимого защитника мира от зомби. Еще бы — подразделение по производству электрогрузовиков создано в ноябре, а до сих пор не выдано по сему поводу никакой сенсации. Так нате, получайте: Tesla, оказывается, рассчитывает выпускать до 100 000 большегрузов в год. Запустить производство Маск собирается уже в следующем году.

Вот, собственно, и вся конкретика, которой поделился с журналистами продавец безопасных огнеметов. Ибо на вопрос о том, на каких мощностях это будет организовано, он ответил уклончиво — то есть, сменил тему разговора.

— Легче, гораздо легче определить конечную точку или состояние равновесия S-образной кривой, чем экспоненциальной или логарифмической кривой.

Все понятно? И мне тоже. Впрочем, затем Маск все-таки спустился из космоса на землю и не менее туманно пояснил свою изначально туманную мысль:

— Через четыре года, я думаю, 100 000 экземпляров в год — разумное предположение. Может быть, и больше, но это правильно — примерно правильное количество, я думаю.

Фото: www.cnbc.com

По поводу технических характеристик электротраков канадско-американский шоумен сообщил дословно следующее:

— Я думаю, что мы в состоянии превзойти характеристики, о которых мы заявляли в прошлом году, и это довольно интересно. Есть другое предположение, что мы не сможем их достичь, но я думаю, что мы их все же превзойдем.

Портал «АвтоВзгляд» напоминает, что изначально Tesla объявляла о том, что производственные версии смогут преодолевать на одной зарядке 300 и 500 миль в зависимости от версии, и будут стоит соответственно 150 000 и 180 000 долларов. Какие имиенно характеристики он надеется превзойти, Маск не уточнил.

Выпуск 100 000 грузовиков в год неминуемо выведет Tesla на уровень ведущих производителей в мире. Как собирается достичь таких высот компания, понесшая только в 2017 году убытки на 2,2 млрд. долларов, провалившая планы по производству своей Model 3 и оскандалившаяся с качеством аккумуляторных батарей и внутренней отделки? Непонятно.

А пока наш речистый топ-менеджер вешает очередную порцию макарон на уши доверчивых инвесторов и покупателей, Большие Дяди в руководстве заокеанской страны радостно потирают руки — готовится очередной распил нехилого бюджета.

новинки рынка, автопродажи, авторынок, производители, производство, автозаводы, новая модель, электромобили, большегрузы, грузовики
9 февраля 2018
314

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить лучшие материалы