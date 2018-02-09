Tesla запустила байку о ежегодном выпуске 100 000 грузовиков

Не вынесла столь длительного молчания душа неутомимого защитника мира от зомби. Еще бы — подразделение по производству электрогрузовиков создано в ноябре, а до сих пор не выдано по сему поводу никакой сенсации. Так нате, получайте: Tesla, оказывается, рассчитывает выпускать до 100 000 большегрузов в год. Запустить производство Маск собирается уже в следующем году.

Вот, собственно, и вся конкретика, которой поделился с журналистами продавец безопасных огнеметов. Ибо на вопрос о том, на каких мощностях это будет организовано, он ответил уклончиво — то есть, сменил тему разговора.

— Легче, гораздо легче определить конечную точку или состояние равновесия S-образной кривой, чем экспоненциальной или логарифмической кривой.

Все понятно? И мне тоже. Впрочем, затем Маск все-таки спустился из космоса на землю и не менее туманно пояснил свою изначально туманную мысль:

— Через четыре года, я думаю, 100 000 экземпляров в год — разумное предположение. Может быть, и больше, но это правильно — примерно правильное количество, я думаю.