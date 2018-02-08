Тест-драйв LADA Vesta SW Cross: зимние откровения у сарая

Фото avtovzglyad.ru
Зима в очередной раз стала неприятной неожиданностью для коммунальщиков, а уж для автовладельцев — настоящим стихийным бедствием. Нечищенные улицы, сугробы и лесопад поставили десятки, если не сотни тысяч машин на прикол. А вот корреспонденту «АвтоВзгляда» повезло — завидуйте, кроссовероманы и ненавистники отечественного автопрома — оказавшаяся на редакционном тесте LADA Vesta SW Cross справилась со стихией. Хотя немного и заставила попотеть.
Ефим Розкин

В сложившейся непростой ситуации ее драйверские умения и способности немедленно отодвинулись на задний план. При этом она необычайно, невероятно, как нельзя более кстати порадовала высоким — в 203 мм! — дорожным просветом. Таким клиренсом, кстати сказать, не может похвастаться большинство продаваемых в стране кроссоверов.. И это, возможно, одно из главных преимуществ «кроссовой» версии тольяттинского универсала — крайне полезное с учетом и суровых российских зим, и извечного бездорожья, и даже такой «мелочи», как высокие бордюры в мегаполисах. И в этом смысле, на мой взгляд, Vesta SW Cross может стать весьма неплохой бюджетной альтернативой многим SUV (а уж моноприводным — точно).

Благодаря низкому силуэту и габаритам, машина, в отличие от «паркетников», практически не «валится» в поворотах, заходя даже в самые рискованные из них если и не как по рельсам, то более, чем уверенно. Понятно, что тут дело не только в ее высоте, ширине и длине: автомобиль уже в базе вооружен системой стабилизации, достаточно эффективно имитирующей блокировку дифференциала. Да и вообще вазовские специалисты серьезно поколдовали с настройкам подвески и рулевого управления модификации SW Cross.

Фото avtovzglyad.ru

Мне лично понравилась работа электроусилителя «баранки», хотя я и сейчас остаюсь ярым приверженцем «гидрачей». Руль «Весты» однозначно не лишен остроты, его реакции на действия водителя точны и предсказуемы, хотя он и требует частых перпехватов. И учитывая неплохой запас тяги 1,8 литрового мотора уже с 1500—2000 оборотов, активная езда даже по занесенным снегом дороге с нашей Vesta не кажется занятием самоубийственным. При условии, правда, что вы, как и я, едете на авто с МКП: роботизированная коробка «думает» слишком медленно для азартного «рулевого».

Между тем, если говорить о спортивных амбициях Vesta SW Cross, то в условиях зимы с ними следует быть поосторожнее. На скользком покрытии и снежной каше корму автомобиля в остром повороте может чуть сносить, о чем стоит помнить и при других динамичных маневрах.

Фото avtovzglyad.ru

Склонность к заносу, кстати сказать, подогревают и семнадцатидюймовые колеса, в которые машину обувают на заводе. Это, кстати сказать, уже почувствовали многие владельцы кросс-версии Vesta, решив на зиму поставить покрышки меньшего диаметра — 16-го и даже 15-го, мотивируя свой выбор тем, что именно такая размерность подходит простым тольяттинским универсалам. Однако производитель, во-первых, категорически не рекомендует подобные эксперименты, а во-вторых, подобная замена заметно снижает клиренс и фактически сводит полученный эффект на нет.

Что касается других «зимних» особенностей LADA Vesta SW Cross, то, безусловно, порадовали трехдиапазонный подогрев сидений, которого почему-то лишены владельцы остальных версий машины. Надеюсь, что это временно. Отмечу также работу климатической установки: салон при «минус 14—16» прогревается за считанные минуты. На шумоизоляцию волжане явно не поскупились. В общем, хайпить не будем — годен!

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8 февраля 2018
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