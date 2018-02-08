Тест-драйв LADA Vesta SW Cross: зимние откровения у сарая

В сложившейся непростой ситуации ее драйверские умения и способности немедленно отодвинулись на задний план. При этом она необычайно, невероятно, как нельзя более кстати порадовала высоким — в 203 мм! — дорожным просветом. Таким клиренсом, кстати сказать, не может похвастаться большинство продаваемых в стране кроссоверов.. И это, возможно, одно из главных преимуществ «кроссовой» версии тольяттинского универсала — крайне полезное с учетом и суровых российских зим, и извечного бездорожья, и даже такой «мелочи», как высокие бордюры в мегаполисах. И в этом смысле, на мой взгляд, Vesta SW Cross может стать весьма неплохой бюджетной альтернативой многим SUV (а уж моноприводным — точно).

Благодаря низкому силуэту и габаритам, машина, в отличие от «паркетников», практически не «валится» в поворотах, заходя даже в самые рискованные из них если и не как по рельсам, то более, чем уверенно. Понятно, что тут дело не только в ее высоте, ширине и длине: автомобиль уже в базе вооружен системой стабилизации, достаточно эффективно имитирующей блокировку дифференциала. Да и вообще вазовские специалисты серьезно поколдовали с настройкам подвески и рулевого управления модификации SW Cross.