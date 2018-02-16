Раскрыты технические характеристики новой Toyota Supra

По данным Best Car, длина новой Toyota Supra составляет 4380 мм, ширина — 1855 мм, высота — 1290 мм, а колесная база — 2470 мм. Масса машины равняется 1496 килограммам, то есть новинка на 14 кг легче, чем ее предшественница, но на 250 кг тяжелее, нежели GT86.

Новую «Супру» вооружили бензиновым шестицилиндровым двигателем мощностью 340 л. с. и максимальный крутящий момент 450 Нм. Пару мотору составляет восьмиступенчатая автоматическая коробка передач. До первой сотни этот агрегат разгоняет автомобиль за 3,8 секунды.

На сегодняшний день это вся имеющаяся информация о новой Toyota Supra, хотя и ее представители японской марки пока не подтверждают. Очевидно, все подробности они раскроют на Женевском автосалоне во время презентации новинки.

Кстати, разработка преемницы Supra велась инженерами Toyota совместно со специалистами BMW, которые готовят к премьере свою новую Z4. Когда дебютирует предсерийная версия баварского спорткара — пока неизвестно. Напомним, что одноименный концепт показали в минувшем году.