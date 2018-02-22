УАЗ подался в моду, а зодно и в Коста-Рику

Настоящий джипер просто обязан быть на стиле. А значит самое время присмотреться к нарядам с символикой UAZ. Чем вы хуже Кости Дзю? Коллекция включает в себя спортивные костюмы, толстовки, худи, майки, свитшоты и даже уникальные шапочки.

Любопытно, а продается ли такая одежда в первом дилерском центре УАЗ в Коста-Рике? В церемонии открытия шоу-рума принял участие лично посол РФ в Коста-Рике Александр Догадин. Стоит отметить, что Ульяновский завод стал первым из отечественных автостроителей, наладивших сюда поставки своих машин. Вероятно, АВТОВАЗу хватило заморочек с Египтом.

Ульяновцы же решили попытать свое счастье, притащив аборигенам внедорожники УАЗ «Патриот» и УАЗ «Пикап», а также грузовичок УАЗ «Профи», как с бензиновым мотором, так и на газе.