Названы автомобильные марки с лучшим послепродажным обслуживанием в России

В исследовании удовлетворенности качеством послепродажного обслуживания приняли участие более 3000 владельцев машин различных марок 2012—2017 годов выпуска. При этом отмечается, что по каждому бренду аналитиками было обработано не менее 100 анкет.

Участников опроса попросили оценить сервис по нескольким критериям. В их числе приветливость персонала, время ожидания приемки автомобиля, техническая компетентность мастера-консультанта, качество выполненных работ и доходчивость пояснений, соблюдение заявленных временных рамок, запись в приемлемые сроки, а также стоимость работ и запасных частей.

Наилучшим сервисом, по мнению наших сограждан, могут похвастать Toyota и Mazda, заработавшие 81,2 балла из 100 возможных. На втором месте расположилась компания Renault (79,9 балла), на третьем — Suzuki (79,4). В первой пятерке также оказались Subaru (78,9 очка), а также Hyundai и Volkswagen (по 78,3).

Отметим, что следом за лидерами идут еще три японские компании — Mitsubishi (77,4 балла), Honda (76,4) и Nissan (76,2), сообщает агентство «Автостат». Средний же показатель удовлетворенности обслуживанием по всем маркам составил 74,7 балла.