Эксперты назвали десять лучших автомобилей 2018 года

Практически каждый, кто интересуется новостями автомобильного мира, знает о том, что существует огромное количество различных мировых, национальных и прочих конкурсов. Самой известной и престижной считается премия World Car of the Year, то есть «Всемирный автомобиль года». Уже на протяжении четырнадцати лет журналисты более чем из двадцати стран мира ежегодно выбирают лучшие по их мнению модели.

Согласно правилам конкурса, на победу могут претендовать лишь те модели, которые по состоянию на 1 января продаются как минимум в пяти странах мира и на двух континентах. Профессиональное жюри присуждает главную награду «Всемирный автомобиль года», а также пять второстепенных: «Представительский автомобиль», «Лучший спорткар», «Лучший „зеленый“ автомобиль», «Лучший сити-кар» и «Лучший дизайн».