Эксперты назвали десять лучших автомобилей 2018 года

Фото: www.wcoty.com
Организаторы международного конкурса World Car of the Year (Всемирный автомобиль года) объявили претендентов на звание лучшей машины 2018 года. Из тридцати пяти моделей, попавших в лонг-лист в сентябре, в списке остались лишь десять.
Виктория Базылева

Практически каждый, кто интересуется новостями автомобильного мира, знает о том, что существует огромное количество различных мировых, национальных и прочих конкурсов. Самой известной и престижной считается премия World Car of the Year, то есть «Всемирный автомобиль года». Уже на протяжении четырнадцати лет журналисты более чем из двадцати стран мира ежегодно выбирают лучшие по их мнению модели.

Согласно правилам конкурса, на победу могут претендовать лишь те модели, которые по состоянию на 1 января продаются как минимум в пяти странах мира и на двух континентах. Профессиональное жюри присуждает главную награду «Всемирный автомобиль года», а также пять второстепенных: «Представительский автомобиль», «Лучший спорткар», «Лучший „зеленый“ автомобиль», «Лучший сити-кар» и «Лучший дизайн».

Фото: www.wcoty.com

В нынешнем году за звание «Всемирного автомобиля года» поборются кроссоверы BMW X3, Range Rover Velar, Volkswagen T-Roc, Mazda CX-5 и Volvo XC60, седаны Alfa Romeo Giulia и Toyota Camry, хетчбэк Nissan Leaf, внедорожник Land Rover Discovery и фастбэк Kia Stinger.

В номинации «Лучший сити-кар» представлены Ford Fiesta, Hyundai Kona, Nissan Micra, Suzuki Swift и Volkswagen Polo. «Премиальным автомобилем» года может стать Audi A8, BMW 6-й серии GT, Lexus LS, Porsche Cayenne или Porsche Panamera. Среди спорткаров победителя выберут из Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, Audi RS 3 Sedan, BMW M5, Honda Civic Type R и Lexus LC 500.

Фото: www.wcoty.com

В список финалистов в категории «Лучший „зеленый“ автомобиль года» вошли BMW 530e iPerformance, Chevrolet Cruze Diesel, Chrysler Pacifica Hybrid и Nissan Leaf. На звание машины с лучшим дизайном претендуют Citroen C3 Aircross, Lexus LC 500, Range Rover Velar, Renault Alpine A110 и Volvo XC60.

Журналисты уже приступили к голосованию. Шестого марта будут объявлены шорт-листы — в каждой номинации, в том числе в главной, останется всего по три автомобиля. Итоги конкурса World Car of the Year подведут 28 марта на автосалоне в Нью-Йорке.

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25 января 2018
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