Subaru Legaсу опять возвращается в Россию

В 2014 году Subaru Legaсу сменил поколение. Но когда все машины предыдущей, пятой генерации в России нашли своих покупателей, поставки новых авто почему-то так не начались. Очевидно, японцы решили вывести седан с нашего рынка по причине стабильного мизерного спроса — в 2013—2014 годах дилеры «пристроили» всего 300 автомобилей.

Прошло четыре года — экономический кризис мало-помалу отступает, а покинувшие модельные ряды машины возвращаются на свои места. Среди них и Subaru Legaсу, продажи которого стартуют в России и Белоруссии в мае. Как и прежде, автомобили будут поставляться к нам из Японии. Уже известно, что седан получит только 2,5-литровый 175-сильный двигатель, работающий в паре с бесступенчатой коробкой передач Lineartronic.

Подробную информацию о комплектациях и ценах «Субару» объявит ближе к моменту запуска модели на рынки. Напомним, что в 2014-м «Легаси» продавался в России с оппозитными моторами объемом 2,5 и 3,6 литра по цене от 1 274 000 рублей. Можно с уверенностью предположить, что ценник на новое авто окажется значительно выше старого. На сколько именно — узнаем совсем скоро.