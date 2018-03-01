Hyundai готовит к премьере совершенно новую модель

Никакой информации о шоу-каре — в том числе его название и даже тип кузова — в Hyundai пока не раскрывают. Представители марки подчеркнули лишь, что эту модель презентуют широкой публике впервые.

— Наш новый концептуальный автомобиль демонстрирует, как будут выглядеть следующие поколения машин Hyundai, — говорится в пресс-релизе.

В прошлом году корейцы привезли на Женевский автосалон водородный кроссовер FE Fuel Cell Concept, который стал предвестником Nexo. Эта модель на некоторых рынках, но не на российском, должна появится до конца нынешнего года. Вероятнее всего, машина, которую представят 6 марта, также оборудована какой-либо «зеленой» силовой установкой.

Учитывая популярность кроссоверов по всему миру, можно предположить, что новый концепт от Hyundai именно SUV. Так ли это на самом деле — узнаем совсем скоро.