Число угонов автомобилей в России снизилось на 10%

При этом в списке наиболее угоняемых — модели LADA, Toyota, Hyundai, сообщает gazeta.ru. Любопытно при этом, что если говорить об отечественном производителе, злоумышленники чаще всего покушаются на старенькие «Жигули» — вскрыть и завести их не составляет никакого труда любому человеку, хоть что-то понимающему в технике. А вот самый угоняемый «кореец» — это Hyundai Solaris всех поколений, что объясняется его довольно устаревшей противоугонной защитой, который год кочующей из поколения в поколение этого российского бестселлера, и к которой наши автоворы давно подобрали ключики. На третьем месте, кстати сказать, оказалась соплатформенная KIA Riо.

Что касается Toyota Camry, то традиционно устойчивый спрос на модель объясняется ее широкой популярностью в нашей стране при дороговизне ремонта — так что эта «японка» воруется главным образом на запчасти. Кстати сказать, устойчивый спрос угонщиков на «Камри» подтверждают и страховщики. Так, компания «АльфаСтрахование» проанализировала обращения своих клиентов, застрахованных по КАСКО, по убыткам, связанным с угоном их транспортных средств, и составила рэнкинг наиболее угоняемых автомобилей в Москве и Подмосковье. В нем Toyota Camry занимает вторую строчку по частоте угонов (список представляет собой отношение числа угнанных машин к общему количеству застрахованных авто данной марки и модели, отражая риск автовладельца остаться без своего транспортного средства). Так же правоохранители и страховщики сходятся во мнении, что из люксовых авто чаще всего угоняется Lexus LX, затем Mercedes-Benz E-Сlass и BMW X5.

Между тем, значительное число угонов могли бы предотвратить сами автовладельцы, установи они на свои машины надежную противоугнку. К таким сегодня можно отнести, в частнсти, тдорогую спутниковую автосигнализацию.

Принцип ее работы основан на обработке сигналов, поступающих от спутниковой системы. В случае угона координаты и направления движения автомобиля сообщаются по GSM сети путем отправки SMS или голосового сообщения диспетчеру или напрямую на мобильный телефон владельца автомобиля, — объясняет принцип ее работыВпрочем, и данный вид сигнализации, несмотря на надежность, на 100% не гарантирует того, что автомобиль не будет открыт злоумышленниками, поскольку при помощи специального оборудования угонщик может заглушить GPS или GSM сигнал. Другое дело, что 99% угнанных машин, оснащенных «космической противоугонкой», рано или поздно возвращаются к своим владельцам.