Объявлены российские цены на новый пикап Mercedes-Benz X-класса

На российском рынке новый пикап представлен модификациями X 220 мощностью 163 л. с. и 190-сильной X 250 d. Цена среднеразмерного внедорожника Mercedes-Benz X-Класса стартует от 2 899 000 рублей, включая НДС. Заказы принимаются с 1 марта, а в июне автомобили поступят в шоурумы официальных дилеров.

Как сообщает производитель, в России доступны три линии исполнения X-Класса. Базовая Х 220 d Pure за 2 899 000 рублей оснащается шестиступенчатой «механикой», Х 250d Progressive за 3 169 000 целковых — семиступенчатым «автоматом», а топовая версия Х 250 d Power оценена в 3 499 000 рублей.

Напомним, что в основе немецкого пикапа лежит рамная конструкция лестничного типа, общая с Renault Alaskan и Nissan Navara. Автомобиль оснащен многорычажной задней подвеской, независимой передней и винтовыми пружинами на обоих мостах.