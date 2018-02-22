Первые подробности о пикапе Mercedes-Benz X-класс для России

Премьера совершенно новой модели Mercedes-Benz — пикапа X-класс — состоялась летом минувшего года, а в ноябре новинка поступила в продажу в Европе. Ранее представители компании говорили, что в России автомобиль появится ориентировочно во второй половине нынешнего года. Но по слухам, это может произойти гораздо раньше — уже в марте.

Mercedes-Benz X-Class построен на той же платформе, что и Renault Alaskan и Nissan Navara. В России, как и странах Европы, пикап будет продаваться в двух модификациях с 2,3-литровым дизельным турбомотором мощностью 163 л. с. и 190-сильным двигателем с двойным наддувом объем 2,3 литра. Коробки передач — шестиступенчатая «механика» или семидиапазонный «автомат», привод — задний или полный.

В список оснащения штутгартского грузовичка, ориентированного на российский рынок, войдут датчик давления в шинах, мультимедийный комплекс с навигацией, парктроники, камера заднего вида, подъемная или сдвижная крышка багажного отсека и ящик для хранения грузов.

Более подробную информацию о коплектациях, а также цены представители Mercedes-Benz, очевидно, объявят ближе к старту продаж.