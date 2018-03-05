Tesla тестирует на дорогах общего пользования новую Model 3

В начале нынешнего года в СМИ просочилась информация о том, что Tesla готовит к премьере еще одну версию седана Model 3 с двумя моторами. Тогда же американский автостроитель зарегистрировал в Национальной администрации безопасности дорожного движения (NHTSA) девятнадцать идентификационных номеров (VIN) для новых машин.

Одна из них в конце февраля была замечена журналистом IGN Райаном Маккэффри, который сфотографировал табличку с VIN-кодом и опубликовал снимок в своем профиле в Twitter. Никаких подробностей о машине обозреватель не сообщил, отметив лишь, что она укомплектована 19-дюймовыми колесными дисками.

Технические данные новой Model 3 с двумя электродвигателями представители Tesla пока не раскрывают. Напомним, ныне существующие модификации оснащаются мотором мощностью 258 л. с., который разгоняет седан до первой сотни за 5,6 секунды.

В нашей стране электрокар продается в двух версиях — Standart и Long Range. Цены на машину варьируются в диапазоне от 3,8 до 5,5 млн. рублей. Официальных дилеров у Tesla в России нет — реализацию автомобилей осуществляет импортер Moscow Tesla Club.