Как хочет Путин модернизировать автопарк России

Что характерно, глава государства не стал тиражировать расхожую мантру о том, что электромобили — это буквально наше все. Он подошел к проблеме максимально реалистично. Агентство «Финмаркет» передает, что в своем выступлении на съезде Союза транспортников России президент сказал:

– Вместе с обновлением дорожной сети нам необходимо делать более современным и экологичным транспортный парк. При этом важно не создать чрезмерную, необоснованную нагрузку на наши компании. Предложить такую систему стимулов, которая сделает обновлением парка транспортных средств максимально эффективной.

Самое главное для Путина, чтобы процесс обновления был естественным, гибким и выгодным.

– Прошу правительство совместно с деловыми кругами проработать эти вопросы. Это абсолютно необходимо, если мы хотим энергично развиваться, повышать нашу конкурентоспособность,–заявил Путин.

Портал «АвтоВзгляд» напоминает, что средний возраст автомобилей в России составляет 12,5 лет. Хотя это и не критично, но автопарку явно не помешает обновление. Для сравнения, по данным страховых агентств в Германии этот показатель сейчас равен 11,2 годам.