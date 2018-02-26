Поможет ли Президент России оболганному ГИБДД водителю

Эта история, о которой портал «АвтоВзгляд» подробно рассказал в публикации «ГИБДД Москвы лишает прав любого, кто ездит без видеорегистратора», длится уже более 11 месяцев. За это время автовладелец, которого ГИБДД СВАО без всяких на то оснований обвинила в выезде на «встречку», четыре месяца отходил пешком, безрезультатно прошел несколько судов, пересдал экзамены и вернул водительское удостоверение. А вот теперь, накануне президентских выборов, обратился к действующему гаранту Конституции РФ с просьбой вмешаться в ситуацию.
Александр Ростарчук

Нет, Сергей Крылов намерен дойти в поисках справедливости до Верховного суда РФ, но хватается за «президентскую соломинку» потому, что уже не верит ни отечественной Фемиде во всех ее ипостасях, ни правоохранительной системе. Да и как им доверять, если ни одно ведомство, в которое он обращался за помощью, не хочет замечать откровенного нарушения закона сотрудниками придорожной полиции, их подлогов и фальсификаций. Но обо всем по порядку.

Итак, как уже писал портал «АвтоВзгляд», в конце марта прошлого года наш герой был остановлен на повороте со Звездного бульвара на Новомосковскую улицу капитаном полиции Сергеем Осиповым, служащем в ОБ ДПС ГИБДД УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве, который обвинил его в выезде на «встречку» (все детали этой истории вы найдете здесь). Любопытно, что перед тем, как вынести свой «вердикт», гаишник внимательно осмотрел салон машины «нарушителя» в поисках видеорегистратора. А не найдя его — пустился, составляя протокол, во все тяжкие, «нарисовав» в документе все, чего не было.

При этом бумагу он Сергею Крылову не показал, как и не зафиксировал показания его пассажира — просто пригрозил судом и уехал. Крылов немедленно направился в ОВД по СВАО и написал заявление о противоправных действиях гаишника. За это на него сфабриковали другой протокол правонарушения уже с иными обстоятельствами и без его подписей передали дело в суд. А проверять инспектора и видеорегистратор патрульной машины по заявлению отказались (в распоряжении редакции есть письменные отказы).

Тогда потерпевший от произвола, халатности и бездействия полицейских гражданин обратился в прокуратуру СВАО Москвы. Там ему пообещали изъять видеорегистратор инспектора Осипова, на котором запечатлены реальные события произошедшего, но в итоге спустили обращение командиру ОБ ДПС ГИБДД СВАО Москвы подполковнику полиции Артему Меркулову, который и определил предать водителя суду.

В мировом суде №312 на первом слушании Крылов обращался к судье с просьбой проверить видеорегистратор, но судья отказалась это сделать, пока «обвиняемый»… не докажет его наличие в патрульном автомобиле (есть записи слушаний)! Мало того, что это требование выглядит откровенным издевательством, так судья еще и расписалась в полной некомпетентности, поскольку просто обязана была знать, что этим гаджетом оснащены все без исключения гаишные экипажи.

Неугомонный наш «терпила» обращается в прокуратуру Москвы по факту бездействий прокуратуры СВАО. Но по извечной рассейской традиции и это заявление спускается в прокуратуру по СВАО для пересмотра обращения. В результате снова отписка с отказом проводить внутреннюю проверку действий инспектора Осипов С. А.

А в результате всех этих отфутболиваний полицейские, прокурорские и судейские сотрудники оттянули время, пока по истечении 1 месяца запись не была точно по закону (здесь-то его соблюли точно) уничтожена, о чем свидетельствует официальный ответ того же начальника ГИБДД СВАО г-на Меркулова.

Ах да, еще было обращение «нарушителя» в УСБ МВД Москвы. «Особисты» провели проверку, в результате которой выяснили, что ГИБДД СВАО действительно нарушила процессуальные действия и кто-то из служивых привлечен к к ответственности (к какой — не уточняется). Но простому водителю Крылову и это не помогло: мировой, а затем и районный суд СВАО, основываясь лишь на показаниях слов инспектора лишил его права управлять транспортными средствами 4 месяца. И это при том, что могли ограничиться штрафом в 5000 рублей, поскольку в послужном списке водителя не значиться ни одного подобного правонарушения. Но очевидно наши правоохранители решили указать на место плебею, решившему качать права — чтобы ни ему, ни его последователям неповадно было. А в конце февраля этого года в райсуде прошло еще одно слушание по жалобе автовладельца — с тем же печальным результатом.

Любопытно, что к этому времени г-н Крылов с первого раз пересдал экзамены в ГАИ (редчайший случай, свидетельствующий о доскональном знании им ПДД) и теперь продолжает бороться лишь за восстановление справедливости и требуя наказания беспредельных гаишников, чтобы они раз и навсегда прекратили преследование ни в чем не повинных людей.

И даже интересно — поможет ли ему в этом действующий Президент РФ?

встречная полоса, суд, лишение прав, экзамены в ГАИ, ПДД, произвол ГАИ, безопасность дорожного движения, ГИБДД
26 февраля 2018
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