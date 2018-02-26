Поможет ли Президент России оболганному ГИБДД водителю

При этом бумагу он Сергею Крылову не показал, как и не зафиксировал показания его пассажира — просто пригрозил судом и уехал. Крылов немедленно направился в ОВД по СВАО и написал заявление о противоправных действиях гаишника. За это на него сфабриковали другой протокол правонарушения уже с иными обстоятельствами и без его подписей передали дело в суд. А проверять инспектора и видеорегистратор патрульной машины по заявлению отказались (в распоряжении редакции есть письменные отказы).

Тогда потерпевший от произвола, халатности и бездействия полицейских гражданин обратился в прокуратуру СВАО Москвы. Там ему пообещали изъять видеорегистратор инспектора Осипова, на котором запечатлены реальные события произошедшего, но в итоге спустили обращение командиру ОБ ДПС ГИБДД СВАО Москвы подполковнику полиции Артему Меркулову, который и определил предать водителя суду.

В мировом суде №312 на первом слушании Крылов обращался к судье с просьбой проверить видеорегистратор, но судья отказалась это сделать, пока «обвиняемый»… не докажет его наличие в патрульном автомобиле (есть записи слушаний)! Мало того, что это требование выглядит откровенным издевательством, так судья еще и расписалась в полной некомпетентности, поскольку просто обязана была знать, что этим гаджетом оснащены все без исключения гаишные экипажи.

Неугомонный наш «терпила» обращается в прокуратуру Москвы по факту бездействий прокуратуры СВАО. Но по извечной рассейской традиции и это заявление спускается в прокуратуру по СВАО для пересмотра обращения. В результате снова отписка с отказом проводить внутреннюю проверку действий инспектора Осипов С. А.