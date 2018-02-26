Поможет ли Президент России оболганному ГИБДД водителю

Нет, Сергей Крылов намерен дойти в поисках справедливости до Верховного суда РФ, но хватается за «президентскую соломинку» потому, что уже не верит ни отечественной Фемиде во всех ее ипостасях, ни правоохранительной системе. Да и как им доверять, если ни одно ведомство, в которое он обращался за помощью, не хочет замечать откровенного нарушения закона сотрудниками придорожной полиции, их подлогов и фальсификаций. Но обо всем по порядку.
Итак, как уже писал портал «АвтоВзгляд», в конце марта прошлого года наш герой был остановлен на повороте со Звездного бульвара на Новомосковскую улицу капитаном полиции Сергеем Осиповым, служащем в ОБ ДПС ГИБДД УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве, который обвинил его в выезде на «встречку» (все детали этой истории вы найдете здесь). Любопытно, что перед тем, как вынести свой «вердикт», гаишник внимательно осмотрел салон машины «нарушителя» в поисках видеорегистратора. А не найдя его — пустился, составляя протокол, во все тяжкие, «нарисовав» в документе все, чего не было.