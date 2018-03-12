Названы сроки появления рамного внедорожника Nissan Terra

Фото: allcarschannel.com
Представители компании Nissan объявили дату начала продаж своего нового рамного внедорожника Terra. Приобрести конкурента Toyota Fortuner и Mitsubishi Pajero Sport можно будет уже в апреле — правда, пока речь идет исключительно об авторынке Китая.
Виктория Базылева

По некоторым данным, Nissan Terra до конца нынешнего года появится и в России. Портал «АвтоВзгляд» обратился за комментарием в российский офис марки — официальный представитель эти сведения не подтвердил, хотя и не опроверг. Судя по всему, если модель до нашей страны и доберется, то произойдет это еще нескоро.

Никаких технических подробностей о новом внедорожнике в компании Nissan пока не раскрывают. По предварительной информации, под капотом «вездехода» поселился 2,5-литровый атмосферный мотор мощностью 184 л. с., в паре с которым трудится — на выбор покупателя — шестиступенчатая «механика» или семидиапазонный «автомат».

Фото: allcarschannel.com

Длина «Терры» достигает 4882 мм, ширина — 1850 мм, высота — 1835 мм, а его колесная база — 2850 мм. Похвастать выдающимся клиренсом новый японский внедорожник, увы, не может — дорожный просвет авто составляет 219 мм. Это всего на 1 мм больше, чем у Mitsubishi Pajero Sport, и на 6 мм меньше, нежели у Toyota Fortuner.

Информации о комплектациях модели даже для Китая на сегодняшний день нет. Зато производитель сообщает расход топлива в смешанном цикле. Японцы утверждают, что Terra с механической коробкой передач потребляет около 8,9 литров на 100 километров, а с автоматической — 9,2 литра.

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12 марта 2018
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