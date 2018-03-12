Названы сроки появления рамного внедорожника Nissan Terra

По некоторым данным, Nissan Terra до конца нынешнего года появится и в России. Портал «АвтоВзгляд» обратился за комментарием в российский офис марки — официальный представитель эти сведения не подтвердил, хотя и не опроверг. Судя по всему, если модель до нашей страны и доберется, то произойдет это еще нескоро.

Никаких технических подробностей о новом внедорожнике в компании Nissan пока не раскрывают. По предварительной информации, под капотом «вездехода» поселился 2,5-литровый атмосферный мотор мощностью 184 л. с., в паре с которым трудится — на выбор покупателя — шестиступенчатая «механика» или семидиапазонный «автомат».