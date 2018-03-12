Тест-драйв вездехода Mushroomer: УАЗ Патриот отдыхает

Однажды к молодым инженерам из владимирской компании «Интеграл 77» приехал владелец вездехода «Трэкол», построенного на базе УАЗа. И попросил доработать машину. Началось изучение конструкции, а потом родилось желание создать что-то свое, причем кардинально новое. Так началась история вездехода Mushroomer.
Бензиновый мотор УАЗа прожорлив, а если автомобиль садится на мосты, то, скорее всего, это сигнал, что надо идти за трактором. Выручил бы тракторный дизель с его отменной тягой на низах. Но его поставить на УАЗ нельзя, так как агрегат слишком тяжелый. Внедорожник будет закапываться. Да и тонна груза в УАЗ просто не влезет. А владимирцы очень хотели объединить возможности внедорожника, вездехода и… грузовичка. Вот и пошли своим путем.