Тест-драйв вездехода Mushroomer: УАЗ Патриот отдыхает

В основе Mushroomer — рама от UAZ Hunter, у которой усилили элементы крепления узлов и агрегатов. А сердцем машины стал тракторный трехцилиндровый турбодизель воздушного охлаждения производства Владимирского моторно-тракторного завода. Мощность — 80 л. с., максимальный момент — 250 Н. м. при 1200 об/мин. Забегая вперед, скажем, что с низов мотор действительно тянет, как паровоз.

У двигателя нет жидкостной системы охлаждения, и это снизило его массу до 350 кг. Еще одни плюс: мотор «Грибника» расположили так, что развесовка по осям получилась идеальная — 50:50! Коробку передач взяли уазовскую четырехступенчатую. Раздаточная коробка — от «Соболя». На нее установили блок электропневматического включения межосевой блокировки и пониженной передачи, которые активируются клавишами из салона, а не механическими рычагами. Очень удобно. Ну а в кузов влезает тонна груза, которую Mushroomer может таскать по любой грязи и оврагам!

Лазает вездеход отменно. Глубокий снег и крутые косогоры ему нипочем. Угол въезда — 52 градуса, а дорожный просвет — 410 мм. Не последнюю роль играют и ведущие мосты. Они — собственная разработка компании (да и вообще, отметим, 97% узлов и агрегатов у вездехода отечественные).