Тест-драйв вездехода Mushroomer: УАЗ Патриот отдыхает

Фото avtovzglyad.ru
Вездеход с шутливым названием Mushroomer (в переводе на русский — «Грибник»), построенный в славном городе Владимире, может заинтересовать значительное число и поклонников активного отдыха, и дорожников, и коммунальщиков. Портал «АвтоВзгляд» испытал новинку в деле и оценил ее рыночные перспективы.
Ефим Розкин

Однажды к молодым инженерам из владимирской компании «Интеграл 77» приехал владелец вездехода «Трэкол», построенного на базе УАЗа. И попросил доработать машину. Началось изучение конструкции, а потом родилось желание создать что-то свое, причем кардинально новое. Так началась история вездехода Mushroomer.

Бензиновый мотор УАЗа прожорлив, а если автомобиль садится на мосты, то, скорее всего, это сигнал, что надо идти за трактором. Выручил бы тракторный дизель с его отменной тягой на низах. Но его поставить на УАЗ нельзя, так как агрегат слишком тяжелый. Внедорожник будет закапываться. Да и тонна груза в УАЗ просто не влезет. А владимирцы очень хотели объединить возможности внедорожника, вездехода и… грузовичка. Вот и пошли своим путем.

Фото avtovzglyad.ru

В основе Mushroomer — рама от UAZ Hunter, у которой усилили элементы крепления узлов и агрегатов. А сердцем машины стал тракторный трехцилиндровый турбодизель воздушного охлаждения производства Владимирского моторно-тракторного завода. Мощность — 80 л. с., максимальный момент — 250 Н. м. при 1200 об/мин. Забегая вперед, скажем, что с низов мотор действительно тянет, как паровоз.

У двигателя нет жидкостной системы охлаждения, и это снизило его массу до 350 кг. Еще одни плюс: мотор «Грибника» расположили так, что развесовка по осям получилась идеальная — 50:50! Коробку передач взяли уазовскую четырехступенчатую. Раздаточная коробка — от «Соболя». На нее установили блок электропневматического включения межосевой блокировки и пониженной передачи, которые активируются клавишами из салона, а не механическими рычагами. Очень удобно. Ну а в кузов влезает тонна груза, которую Mushroomer может таскать по любой грязи и оврагам!

Лазает вездеход отменно. Глубокий снег и крутые косогоры ему нипочем. Угол въезда — 52 градуса, а дорожный просвет — 410 мм. Не последнюю роль играют и ведущие мосты. Они — собственная разработка компании (да и вообще, отметим, 97% узлов и агрегатов у вездехода отечественные).

Фото avtovzglyad.ru

Тут использованы бортовые редуктора, повышающие общее передаточное число трансмиссии и, как следствие, тяговые характеристики машины. На Mushroomer так же можно ставить и различные типы шин. Скажем, колеса сверхнизкого давления. Тогда он превратится в болотоход.

В кабине нет особых изысков, но собрана она хорошо. Получше УАЗов будет. Нет ни торчащих саморезов, ни заусенцев. Спинка кресла, правда, коротковата, без подголовника, ремень безопасности поясной. А хочется хотя бы трехточечный.

У кресел есть регулировки, но регулировочные рычажки очень жесткие. Надо приноровиться, чтобы кресло сдвинулось с места. Не с первого раза разобрались мы и с замком водительской двери. Привычной автомобильной ручки тут нет, а есть крупный замок с рычажком. Повернул рычажок, который тоже тугой — дверь открылась. Но нам удалось это сделать только с подсказкой представителя фирмы. А вот обзорность в кабине отличная. Стекла и зеркала большие, все видно. В качестве опции предлагают камеру заднего вида.

Глубокий снег машине нипочем. Тракторные шины настолько уверенно его разрезают, что кажется, будто едем по обычной чищеной грунтовке. А вокруг-то — лес.

Фото avtovzglyad.ru

Тут машину резко качнуло в сторону. Что это? Да только что через поваленное дерево переехали. Медленно появляется ощущение вседозволенности. Кажется, Mushroomer может все. Мы едем по лесу, где снега по колено и заезжают сюда только снегоходы. А вездеход тут в своей тарелке. Крутой подъем, он тоже берет без проблем. Да где же у тебя предел? В тот день мы к нему даже не приблизились.

И если честно, то мы откровенно поражены возможностями машины. Впрочем, как и его ремонтопригодностью. Запчастей для тракторного мотора и УАЗов в России не счесть. В двигатель можно лить солярку любого качества, а агрегаты УАЗа не боятся ремонта кувалдой.

Дальше Mushroomer ждет сертификация и рынок. Цена — два миллиона рублей. Немало, но уже есть идеи, как сбросить прайс.

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…Вездеход пригодится охотохозяйствам, рыболовам. Найдет применение и у коммунальных служб. Его гидравлическая система с электроуправлением позволяет устанавливать разное навесное и прицепное оборудование. А в кузов можно поставить, скажем, пескоразбрасыватель или сельскохозяйственный опрыскиватель.

Внедорожные возможности Mushroomer лучше, чем подготовленных УАЗов. Кабина просторнее. Правда, для двух человек. Качественнее и сборка. Так что, вот он — конкурент. Теперь главное — поставить машину на конвейер.

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12 марта 2018
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