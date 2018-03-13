С какими автомобилями владельцы не хотят расставаться

Американский портал Edmunds выяснил, каким автомобилям хранят верность их хозяева. Эксперты проанализировали более 13,9 млн. сделок купли-продажи по схеме trade-in, заключенных в США с 2007 по 2017 годы, и пришли к выводу, что самыми преданными своим автомобилям оказались владельцы пикапов. Такую же машину, какая у них была раньше, приобрели в минувшем году 75% американцев. На втором месте оказались кроссоверы и внедорожники, которых вторично предпочли 74% покупателей. И с огромным отрывом от них находятся обычные легковушки — только 57% при смене авто вновь выбрали их. Заметим, что в 2012 году показатель лояльности у этих автовладельцев приближался к 70%.

При анализе сделок по стране происхождения покупаемого автомобиля выяснилось, что самыми непоколебимыми в своих убеждениях оказались хозяева японских машин. Ни много ни мало — 80% из них снова приобрели марку из Страны восходящего солнца. «Корейцам» посчастливилось привязать сердца 68% владельцев. Самыми ветреными оказались те, у кого в гараже стоял автомобиль, сделанный в США. Только 53% из них опять сели за руль «американца». При этом 29% не глядя махнули своего железного друга на изделие японского автопрома, а 14% — на корейский бренд.