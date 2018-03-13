Какая судьба ждет российский рынок легковых авто в 2018 году

Фундаментальный момент, который упорно не желают принимать в расчет наши финансовые власти, повернутые на жестком монетаризме — это платежеспособный спрос со стороны населения. Именно он сможет оживить автомобильный рынок, умудрившийся за последние четыре года съежиться более, чем в два раза. Между тем, даже Росстат, который сложно упрекнуть в лоббировании интересов простых граждан, недвусмысленно утверждает, что реальные доходы россиян сокращаются четвертый год подряд.

Бедность и неуверенность

По сравнению с 2014-м они упали на 11%, причем половина из этих потерь пришлась на 2016 год. В реальности, естественно, эта величина еще больше, поскольку методология Росстата учитывает лишь зарплаты, социальные выплаты и прочие официальные доходы минус налоги и другие обязательные платежи. Но в первую очередь пострадали-то люди с серыми зарплатами, мелкие предприниматели, старающиеся не светить своих мизерных доходов. Кроме того, Федеральная служба статистики отслеживает зарплаты на крупных и средних предприятиях, составляющих только 40% от всей занятости, а в оставшихся 60% организаций динамика доходов неизвестна.