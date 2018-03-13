Какая судьба ждет российский рынок легковых авто в 2018 году

Фото: www.autoevolution.com
При всем желании смотреть в будущее с оптимизмом почему-то не получается. То, что по итогам этого года автомобильный рынок сохранит положительный тренд, вроде бы ясно. Однако негативных факторов, влияющих на объемы продаж, пока видно куда больше, чем положительных. Именно поэтому сложно представить, что рост окажется действительно существенным — хотя бы сопоставимым с темпами предшествовавшего падения.
Эдуард Раскин

Фундаментальный момент, который упорно не желают принимать в расчет наши финансовые власти, повернутые на жестком монетаризме — это платежеспособный спрос со стороны населения. Именно он сможет оживить автомобильный рынок, умудрившийся за последние четыре года съежиться более, чем в два раза. Между тем, даже Росстат, который сложно упрекнуть в лоббировании интересов простых граждан, недвусмысленно утверждает, что реальные доходы россиян сокращаются четвертый год подряд.

Бедность и неуверенность

По сравнению с 2014-м они упали на 11%, причем половина из этих потерь пришлась на 2016 год. В реальности, естественно, эта величина еще больше, поскольку методология Росстата учитывает лишь зарплаты, социальные выплаты и прочие официальные доходы минус налоги и другие обязательные платежи. Но в первую очередь пострадали-то люди с серыми зарплатами, мелкие предприниматели, старающиеся не светить своих мизерных доходов. Кроме того, Федеральная служба статистики отслеживает зарплаты на крупных и средних предприятиях, составляющих только 40% от всей занятости, а в оставшихся 60% организаций динамика доходов неизвестна.

Фото: speechfoodie.com

Ожидать роста благосостояния населения в ближайшее время не следует. По крайней мере, так заявила РБК главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова:

— В 2018 году динамика зарплат не выглядит обнадеживающей, потому что большая часть зарплат индексируются на инфляцию прошлого года, которая составила 2,5%. Есть такой риск, что индексация зарплат приблизится к уровню инфляции 2017 года, между тем инфляция 2018 года как минимум во втором полугодии может ускориться. Индекс потребительской уверенности, как уведомляет аналитическая и консалтинговая компания PricewaterhouseCoopers (PwC), лежит в отрицательной зоне — минус 11%.

«Бедность — это, конечно, одна из самых кричащих проблем нашей современной экономики».

Дмитрий Медведев.

Автомобиль в нашей стране до сих пор считается атрибутом, который должен быть в семье каждого приличного человека. Но когда встает вопрос что купить — машину или еду, то ответ на него, естественно, предсказуем. Дело пока не дошло до подобных крайностей, однако кто знает, как в дальнейшем фишка ляжет.

Фото: cashcarconvert.com

Куда растут цены на авто и парковки

Вторым важным отрицательным моментом, который несомненно будет препятствовать возрождению рынка, является рост цен на машины. Представительства автомобильных концернов с азартом переписывают ценники по нескольку раз в год, и останавливаться не собираются. С 2013 по 2017 годы прайсы вздулись в полтора раза, в 2018-м они могут по самым скромным прогнозам подорожать на 5%.

Это произойдет безотносительно к текущей экономической ситуации. Так, рубль уже давно крепнет по отношению к евро и доллару, а производители все кормят нас байками о том, что нужно отбивать разницу в курсовой стоимости. Надоест эта пластинка — поставят другую, но с тем же результатом.

Третий негативный момент — активное сокращение зоны бесплатного существования для автомобилистов в регионах, которые являются двигателем торговли легковыми машинами. Имеются в виду Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург, Екатеринбург и т. д. Кому охота приобретать машину, чтобы затем вынужденно пересаживаться на общественный транспорт?

С этим связан еще один фактор, который не вселяет оптимизма. За время кризиса люди привыкли ездить на старых машинах, так что в среднем интервал между покупкой новых авто значительно вырос, чему свидетельство — старение российского автопарка.

Фото: www.videoblocks.com

Немного оптимизма

Теперь вкратце о положительных обстоятельствах. Нам обещают адресную государственную поддержку авторынка и автопрома. Кроме того, из-за уменьшения инфляции понижаются ставки банковских кредитов, с помощью которых покупается порядка половины новых автомобилей. Собственно, вот и все, если не считать цен на нефть или ремиссии психики Дональда Трампа.

Подводя баланс, можно сказать, что особого оптимизма будущее автомобильного рынка России не внушает. Единственная надежда — на непредсказуемость русской души, которая может заставить человека принять экономически совершенно нелогичное решение. Однако PwC ориентируется точно не на мистику, а именно на цену нефти. Ее прогноз — увеличение объемов продаж на 11%, до 1640 тысяч автомобилей без учета легкого коммерческого транспорта. Такую точку зрения разделяет большинство российских экспертов. Впрочем, портал «АвтоВзгляд» напоминает: в 2016-м эта компания планировала рост в 7%, а по факту получилось 13%. Так что их 11% могут превратиться как в 5%, так и в 20%. Большинство российских экспертов, впрочем, разделяет мнение PwC.

В дальнейшем PricewaterhouseCoopers надеется на непрерывный рост объема рынка, и предполагает, что к 2022 году он достигнет 2,22 млн. легковушек. Заметим от себя, что даже если оно так и будет, то это гораздо меньше, чем было продано в последний докризисный год.

Со своей стороны мы не видим никаких причин для роста рынка по итогам года более, чем на 5—7%, нет. Однако, памятуя о вышеуказанной загадочной русской душе, можно допустить, что планка в 10% может быть все же достигнута.

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13 марта 2018
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