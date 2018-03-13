Самые ожидаемые в России кроссоверы Женевского автосалона-2018

KIA

Вот оно — то самое исключение. Если вы думаете, что KIA Rio ограничивается лишь кросс-версией X-Line, то сильно ошибаетесь. Корейцы выкатили псевдокроссовер на базе популярной бюджетной модели, да еще и в спортивном костюмчике GT-Line.

От обычного хетчбэка новинку отличает более агрессивный внешний вид — не в последнюю очередь благодаря иным бамперам и новым фирменным противотуманкам в форме кубиков льда, а также аккуратному спойлеру и колесным дискам из легкого сплава 17-го диаметра. Все гениальное — просто, но от этого оно не становится менее гениальным.

Боковые зеркала и кое-какие декоративные элементы кузова выкрашены в черный цвет, как нельзя лучше подходящий к задорному нраву автомобиля. Ну а принадлежность к эксклюзивному изданию подчеркивают специальные шильдики. Под капотом новинки живет 120-сильный трехцилиндровый моторчик, но вскоре ребята из Страны утренней свежести предложат «риоводам» бойкий и сочный турбодвижок о 140 «скакунах». Компанию ему составит семискоростной «робот» с двумя сцеплениями. Представьте, если такой «болид» выйдет на российский рынок — не забьется ли в предсмертных конвульсиях полуотечественный, полуфранцузский LADA XRAY?