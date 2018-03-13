Самые ожидаемые в России кроссоверы Женевского автосалона-2018

С самыми интересными для нас кроссоверами и внедорожниками, выставленными на стендах одной из ключевых европейских автомобильных выставок, познакомился портал «АвтоВзгляд». Вот только в бюджетный ценовой диапазон представленные новинки — за редким исключением — увы, не попадают. А это значит, что нам остается либо расплакаться в подушку, либо начинать искать новую работу. А что — есть стимул. Судите сами.
KIA
Вот оно — то самое исключение. Если вы думаете, что KIA Rio ограничивается лишь кросс-версией X-Line, то сильно ошибаетесь. Корейцы выкатили псевдокроссовер на базе популярной бюджетной модели, да еще и в спортивном костюмчике GT-Line.
От обычного хетчбэка новинку отличает более агрессивный внешний вид — не в последнюю очередь благодаря иным бамперам и новым фирменным противотуманкам в форме кубиков льда, а также аккуратному спойлеру и колесным дискам из легкого сплава 17-го диаметра. Все гениальное — просто, но от этого оно не становится менее гениальным.
Боковые зеркала и кое-какие декоративные элементы кузова выкрашены в черный цвет, как нельзя лучше подходящий к задорному нраву автомобиля. Ну а принадлежность к эксклюзивному изданию подчеркивают специальные шильдики. Под капотом новинки живет 120-сильный трехцилиндровый моторчик, но вскоре ребята из Страны утренней свежести предложат «риоводам» бойкий и сочный турбодвижок о 140 «скакунах». Компанию ему составит семискоростной «робот» с двумя сцеплениями. Представьте, если такой «болид» выйдет на российский рынок — не забьется ли в предсмертных конвульсиях полуотечественный, полуфранцузский LADA XRAY?
JEEP
Американцы представили сразу несколько бескомпромиссных новинок — рестайлинговый Cherokee, пару модификаций Wrangler и самый быстрый серийный внедорожник на планете Grand Cherokee Trackhawk.
Некогда квадратный «Чирок» преобразился за счет ретуши капота, оптики и бамперов, а в его салоне появилась новая отделка. Джиперам предложат три варианта полного привода — с автоматическим подключением задней оси, с двухступенчатой раздаткой и «понижайкой», а также с механическим самоблокирующимся дифференциалом. Трансмиссиия — безальтернативный девятидиапазонный «автомат».
Что касается первого в мире внедорожника-кабриолета, то обе версии Wrangler — Rubicon и Sahara — получили откидывающиеся лобовые стекла, легко снимающиеся кузовные панели и новую мультимедиа, умеющую распознавать жесты. Система полного привода подверглась модернизации — «проходимец» получил новейшую двухступенчатую раздатку, сохранив при этом принудительные блокировки мостов, самоблокирующийся дифференциал повышенного трения и электроника отключения стабилизатора поперечной устойчивости. Еще из сюрпризов — совершенно новый 2-литровый турбомотор.
Ну а для поклонников SRT за океаном придумали куда более эффектный и злой Trackhawk с мотором, форсированным до 700 «лошадей». Первую сотню с места этот зверь разменивает за 3,7 секунды, а его пиковая скорость достигает 289 км/ч.
LEXUS
Японцы сорвали покрывало с совершенно нового компактного кроссовера Lexus UX, готового навязать конкуренцию немецким старожилам сегмента BMW X1, Audi Q3 и Mercedes-Benz GLA. Представители «люксового» бренда Toyota зарегистрировали для модели индексы UX200, UX250 и UX250h. В последнем случае речь, как не трудно догадаться, идет о «зеленой» модификации с гибридной силовой установкой.
В продуктовой линейке Lexus UX встанет на ступеньку ниже кроссовера NX. Вероятно, от старшего брата ему достанутся и агрегаты. В остальном автомобиль самобытен, и визуально напоминает лишь одноименный концепт, представленный еще два года назад на Парижском автосалоне.
HYUNDAI
Забудьте все, что вы знали о Santa Fe — в новом, четвертом по счету поколении популярный кроссовер совершенно не похож на своих предшественников. В потоке он будет выделяться благодаря огромной решетке радиатора и хищному прищуру светодиодных фар. Агрессивный характер помимо прочего обусловлен резкими боковыми выштамповками и «сбитой» кормой.
Корейцы обещают целый букет инновационных решений, в том числе ориентированных на помощь водителю. А в моторном отсеке могут находиться — в зависимости от желаний будущего владельца — бензиновые движки мощностью 172 и 185 сил, а также дизели, развивающие от 150 до 197 л. с. Коробка передач — новейший восьмидиапазонный «автомат» с залихватскими амбициями и ручным режимом.
И ОСТАЛЬНЫЕ «ПРЕМИАЛЫ»
Поклоннику «Геликов» Тимати и прочим богатым извращенцам, а также всем, кто хотел бы им уподобиться, 88-й Женевский автосалон запомнится презентацией нового и сверхшустрого Mercedes-Benz G-класса с волшебной приставкой AMG G63.
Британский Jaguar показал модный I-Pace — первый в своей истории кроссовер, умеющий передвигаться за счет электричества. Кого-то порадовал, кого-то огорчил своей спорной новинкой и братский Land Rover, зачем-то создавший большой трехдверный купеобразный внедорожник Range Rover SV Coupe.
Гораздо больший интерес вызвал баварский BMW X4, представший публике в новом обличии. Кроссовер увеличился в размерах, обзавелся свежими бамперами, решеткой радиатора и оптикой, а также получил приятные дополнения к списку возможных опций.