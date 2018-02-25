Тест-драйв FIAT Fullback: пикап-гипермужик

Если за океаном пикапы уже много лет остаются любимым транспортом для среднего американца, то у нас спрос на этот тип кузова совсем незначительный. Правда, в последнее время с ростом рынка покупать их стали больше: в 2017-ом продажи пикапов в России выросли на 8,9%. Но учитывая, что год назад их доля от общего российского авторынка не превышала одного процента, то ни о какой популярности этого сегмента говорить не приходится.
А когда-то у нас продавались Mazda BT-50, Nissan NP300, Land Rover Defender, SsangYong Action Sports, Ford Ranger, Nissan Navarra. Правда, в течение двух последних лет на смену старой гвардии на наш рынок нежданно и негаданно прибыли два новичка: Isuzu D-Max и FIAT Fullback. В первом легко признать черты Chevrolet TrailBlazer последнего поколения, покинувшего Россию несколько лет назад, а второй является точной копией Mitsubishi L200.