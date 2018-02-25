Тест-драйв FIAT Fullback: пикап-гипермужик

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От таких машин за версту веет тестостероном. Они плюют на хорошие манеры и политкорректность, для них главное — исправно делать свою работу, желательно, подальше от каменных джунглей. Хотя и в городе они теряется, потому что далеко не из робкого десятка.
Денис Халфин

Если за океаном пикапы уже много лет остаются любимым транспортом для среднего американца, то у нас спрос на этот тип кузова совсем незначительный. Правда, в последнее время с ростом рынка покупать их стали больше: в 2017-ом продажи пикапов в России выросли на 8,9%. Но учитывая, что год назад их доля от общего российского авторынка не превышала одного процента, то ни о какой популярности этого сегмента говорить не приходится.

А когда-то у нас продавались Mazda BT-50, Nissan NP300, Land Rover Defender, SsangYong Action Sports, Ford Ranger, Nissan Navarra. Правда, в течение двух последних лет на смену старой гвардии на наш рынок нежданно и негаданно прибыли два новичка: Isuzu D-Max и FIAT Fullback. В первом легко признать черты Chevrolet TrailBlazer последнего поколения, покинувшего Россию несколько лет назад, а второй является точной копией Mitsubishi L200.

Единственные отличия в экстерьере FIAT Fullback от своего донора — это другой передний бампер, оригинальная решетка радиатора и шильдики с красным логотипом итальянского бренда. Причем с «японцем» его роднит не только внешность: в арсенале Fullback все те же 2,4-литровые турбодизели в двух вариантах мощности (154 и 181 л. с.), аналогичные пятиступенчатая автоматическая и шестискоростная механическая трансмиссии, общая система полного привода 4WD Electronic Select. Салон Fullback также в точности повторяет интерьер старого доброго L200.

Оба пикапа штампуются на одном конвейере в Таиланде, и понятно, что модель прежде всего нацелена на страны Африки и Ближнего Востока, где продажи пикапов составляют наибольшую половину всего рынка легких коммерческих авто. Однако FIAT Professional не обошел вниманием Россию и Европу, где спрос на них не такой большой.

Несмотря на то, что у нас на тесте оказалась топовая версия, Fullback от лишних опций вежливей и деликатней не стал. Какие бы побрякушки этот батрак на себя не примерил, он все равно останется простым «мужиком-работягой», далеким от светских церемоний и лишнего этикета. Реальный плюс заключается в том, что самый мощный 181-сильный мотор дарит ему вдохновенье и дополнительные силы, чтобы исправно делать свою работу. А это для него главное.

Запрыгнуть в салон внедорожника с клиренсом 205 мм помогут ручка на передней стойке и дополнительный порог. На поворот ключа зажигания FIAT Fullback реагирует настойчивым громким ворчанием и нервозной вибрацией. Кого-то это спугнет, а кого-то подзадорит.

Посадка здесь высокая и, как в L200, его клон грешит низко опущенной кромкой крыши в районе лобового стекла. С ростом водителя 186 см ему придется слегка опускать голову для адекватной обзорности, но особого дискомфорта от этого не испытываешь. В остальном никаких проблем с удобством и функциональностью в салоне нет — места здесь предостаточно, и все расположено под рукой.

Тандем японского турбодизеля мощностью 181 л. с. и пятиступенчатого «автомата» в городских условиях работает честно и старательно. Ручной режим трансмиссии управляется с помощью подрулевых лепестков. Да — мотор кричит, да — коробка иной раз склонна призадуматься, да — разгон не молниеносный, но гонор у «Фиата» имеется, и особенно бодренько пикап подхватывает на низах.

Чтобы оценить лихой и бескомпромиссный темперамент амортизаторов можно даже не выезжать на разбитый асфальт. Уже на мелких неровностях покрытия упругая подвеска бесцеремонно пружинит, а прохождение внушительных кочек и особенно «лежачих полицейских» сопровождается сильным пинком сзади. Бодрит не на шутку!

А уж как азартен «грузовичок» вне асфальта! Здесь-то у него открывается второе дыхание. В этих условиях и пригодится знакомая трансмиссия Super Select, которая удобно управляется с помощью шайбы. К вашим услугам четыре режима: 2H — монопривод, 4H — полный, 4HLc — межосевая блокировка, 4LLc — межосевая блокировка с пониженной передачей. Вот она — настоящая работа! Форсировать ухабы, ямы, сугробы, подъемы и склоны на таком «тракторе» при наличии столь энергоемкой подвески и соответствующих шин — одно удовольствие. В период последних снегопадов Fullback был королем дворов и улиц.

Так что настоящих мужиков такой пикап вряд ли спугнет своими грубоватыми манерами. Это великолепный вариант рабочей лошадки, и не только в сельской местности. Тем более его базовая цена в 1 599 990 рублей на 180 000 «деревянных» дешевле минимальной стоимости Mitsubishi L200.

авторынок, внедорожник, пикапы, коммерческий транспорт, тест-драйв
26 февраля 2018
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