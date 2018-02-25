Тест-драйв FIAT Fullback: пикап-гипермужик

Единственные отличия в экстерьере FIAT Fullback от своего донора — это другой передний бампер, оригинальная решетка радиатора и шильдики с красным логотипом итальянского бренда. Причем с «японцем» его роднит не только внешность: в арсенале Fullback все те же 2,4-литровые турбодизели в двух вариантах мощности (154 и 181 л. с.), аналогичные пятиступенчатая автоматическая и шестискоростная механическая трансмиссии, общая система полного привода 4WD Electronic Select. Салон Fullback также в точности повторяет интерьер старого доброго L200.

Оба пикапа штампуются на одном конвейере в Таиланде, и понятно, что модель прежде всего нацелена на страны Африки и Ближнего Востока, где продажи пикапов составляют наибольшую половину всего рынка легких коммерческих авто. Однако FIAT Professional не обошел вниманием Россию и Европу, где спрос на них не такой большой.

Несмотря на то, что у нас на тесте оказалась топовая версия, Fullback от лишних опций вежливей и деликатней не стал. Какие бы побрякушки этот батрак на себя не примерил, он все равно останется простым «мужиком-работягой», далеким от светских церемоний и лишнего этикета. Реальный плюс заключается в том, что самый мощный 181-сильный мотор дарит ему вдохновенье и дополнительные силы, чтобы исправно делать свою работу. А это для него главное.