В России стартуют продажи машин Hyundai особой Чемпионской серии

Компания Hyundai, являющаяся официальным партнером Международной федерации футбола (FIFA), объявляет о запуске российских продаж Solaris, Elantra, Creta и Tucson в новой лимитированной версии. Как сообщает пресс-служба корейской марки, «футбольные» автомобили выпустят ограниченным тиражом в 20 000 экземпляров.

Седаны и кроссоверы Чемпионской серии — так ее называют в Hyundai — отмечены специальными эмблемами FIFA и укомплектованы эксклюзивными аксессуарами. Речь идет об особых ковриках и футбольным мяче Adidas, на который нанесена символика мундиаля. Приобрести машины в новом исполнении можно будет с 1 апреля.

Стоит отметить, что «чемпионские» Solaris будут продаваться только в двух комплектациях Elegance и Comfort с 1,6-литровым двигателем, Creta — исключительно в версии Style. Для других же моделей, то есть для Elantra и Tuscon, подобных ограничений нет.