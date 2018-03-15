В России стартуют продажи машин Hyundai особой Чемпионской серии

Фото: Hyundai
В апреле в шоу-румах российских дилеров Hyundai появятся седаны Solaris и Elantra, кроссоверы Creta и Tucson специальной серии, посвященной Чемпионату мира по футболу-2018. Машины в особом исполнении отличаются эмблемами FIFA, а также дополнительным эксклюзивным оснащением.
Виктория Базылева

Компания Hyundai, являющаяся официальным партнером Международной федерации футбола (FIFA), объявляет о запуске российских продаж Solaris, Elantra, Creta и Tucson в новой лимитированной версии. Как сообщает пресс-служба корейской марки, «футбольные» автомобили выпустят ограниченным тиражом в 20 000 экземпляров.

Седаны и кроссоверы Чемпионской серии — так ее называют в Hyundai — отмечены специальными эмблемами FIFA и укомплектованы эксклюзивными аксессуарами. Речь идет об особых ковриках и футбольным мяче Adidas, на который нанесена символика мундиаля. Приобрести машины в новом исполнении можно будет с 1 апреля.

Стоит отметить, что «чемпионские» Solaris будут продаваться только в двух комплектациях Elegance и Comfort с 1,6-литровым двигателем, Creta — исключительно в версии Style. Для других же моделей, то есть для Elantra и Tuscon, подобных ограничений нет.

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15 марта 2018
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