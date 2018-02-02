Почему в каждой машине обязательно нужен памперс

В советские времена чаще всего под ноги укладывали газеты, сейчас — салфетки и туалетную бумагу. Особо щепетильные водители, открывая по весне дачный сезон, решаются на капитальную сушку салона. Они освобождают пол от ковролина и шумоизоляционных материалов и выкладывают все это под лучи солнышка. А кто-то находит возможность использовать даже строительный фен.

Некоторое время назад в продаже появились так называемые «автопамперсы», которые не являются, конечно, панацеей, но при их использовании в снежную или дождливую погоду грязи и воды под ногами становится заметно меньше. Они кладутся вместо обычных ковриков либо прямо поверх них. «Автопамперсы» предлагаются разных размеров и, судя по инструкции от производителя, способны впитать до двух литров жидкости.

Верхний слой состоит из полимерной антистатической сетки толщиной 3 мм с полыми ячейками. Через них влага поступает в средний слой из синтетического материала, который впитывает воду и удерживает на своей поверхности механические частицы. Такой коврик быстро высыхает, его можно использовать многократно, при этом не надо специально чистить или стирать. Если он сильно загрязнен, его достаточно только встряхнуть.