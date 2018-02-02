Почему в каждой машине обязательно нужен памперс

Если вы сами случайно не разлили жидкость в машине, влага под ковриками может скапливаться при утечке антифриза. Однако чаще всего вода в салон автомобиля попадает зимой от снега, налипшего на обувь. Хорошо, если вы используете резиновые коврики с бортиками — тогда вода не вытекает, и ее можно вылить. Но если она скапливается под ним на полу, процесс высыхания может затянуться надолго.
Не секрет — задерживаясь в ковролине и шумоизоляционных материалах, влага создает благоприятную среду для возникновения коррозии на днище автомобиля. Особенно это опасно для старых машин, где уже присутствуют очаги ржавчины. Народные рецепты борьбы с водой под ковриками сводились в основном к использованию бумаги, которая впитывала влагу.