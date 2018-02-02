Почему в каждой машине обязательно нужен памперс

Фото www.gadgetflowcdn.com
Если вы в первый раз слышите об «автопамперсе», и предполагаете, что это комфортный способ для водителя и пассажиров справить нужду в пути, то вы ошибаетесь. Так назвали специальный коврик, который впитывает воду и собирает грязь, песок, пыль и реагенты.
Иван Флягин

Если вы сами случайно не разлили жидкость в машине, влага под ковриками может скапливаться при утечке антифриза. Однако чаще всего вода в салон автомобиля попадает зимой от снега, налипшего на обувь. Хорошо, если вы используете резиновые коврики с бортиками — тогда вода не вытекает, и ее можно вылить. Но если она скапливается под ним на полу, процесс высыхания может затянуться надолго.

Не секрет — задерживаясь в ковролине и шумоизоляционных материалах, влага создает благоприятную среду для возникновения коррозии на днище автомобиля. Особенно это опасно для старых машин, где уже присутствуют очаги ржавчины. Народные рецепты борьбы с водой под ковриками сводились в основном к использованию бумаги, которая впитывала влагу.

В советские времена чаще всего под ноги укладывали газеты, сейчас — салфетки и туалетную бумагу. Особо щепетильные водители, открывая по весне дачный сезон, решаются на капитальную сушку салона. Они освобождают пол от ковролина и шумоизоляционных материалов и выкладывают все это под лучи солнышка. А кто-то находит возможность использовать даже строительный фен.

Некоторое время назад в продаже появились так называемые «автопамперсы», которые не являются, конечно, панацеей, но при их использовании в снежную или дождливую погоду грязи и воды под ногами становится заметно меньше. Они кладутся вместо обычных ковриков либо прямо поверх них. «Автопамперсы» предлагаются разных размеров и, судя по инструкции от производителя, способны впитать до двух литров жидкости.

Верхний слой состоит из полимерной антистатической сетки толщиной 3 мм с полыми ячейками. Через них влага поступает в средний слой из синтетического материала, который впитывает воду и удерживает на своей поверхности механические частицы. Такой коврик быстро высыхает, его можно использовать многократно, при этом не надо специально чистить или стирать. Если он сильно загрязнен, его достаточно только встряхнуть.

подержанные авто, технология, аксессуары
2 февраля 2018
1172

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить лучшие материалы