Россияне перестали покупать машины бизнес-класса

Как и прежде, наибольшим спросом в нашей стране пользовались кроссоверы и внедорожники, разошедшиеся тиражом в 53 400 единиц. В минувшем месяце на такие автомобили пришлось 43,2% от общего объема продаж. Самым популярным SUV в России в очередной раз стал Hyundai Creta, а вездеходом — отечественная LADA 4x4.

В пользу машин B-класса, доля которого по итогам февраля составила 38,7%, сделали выбор 48 800 наших сограждан. В этом «бюджетном» сегменте по-прежнему лидируют KIA Rio, LADA Vesta и LADA Granta, являющиеся, к слову сказать, и самыми востребованными моделями на первичном авторынке в принципе.

Автомобили класса C традиционно продаются у нас значительно хуже. По данным агентства «Автостат», в минувшем месяце обладателями таких машин стали всего 8200 человек — доля сегмента равняется 7,2%. ТОП-3 остался без изменений — в него все так же входят Skoda Octavia, KIA cee’d и Ford Focus.

Рыночная доля остальных сегментов составляет менее 5%: D-класс — 4,7% (5800 реализованных автомобилей), LAV или легкий коммерческий транспорт — 2,6% (3600 единиц), E-класс — 1,2% (чуть больше 1200 машин), MPV или минивэны — 1,0% (1200 авто), пикапы — 0,6% (800 единиц), а А-класс — 0,2% (300 машин).