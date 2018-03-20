5 причин, отчего сдуваются шины

Повреждение диска
Повреждение диска обычно приводит к его деформации. Это происходит от удара колеса на большой скорости о кромку ямы либо о крутую и твердую кочку. Из-за неплотного примыкания шины к ободу возникает частичная утечка воздуха. Имейте в виду, что повреждения могут быть скрыты с внутренней стороны диска, в то время как с внешней колесо будет выглядеть новеньким, без каки-либо визуальных изъянов.
Ниппель
Еще одна возможная причина постепенной потери давления в шинах — разгерметизация золотника (или ниппеля) в результате механического воздействия, либо попадания в него мельчайших частиц пыли. Если механизм исправен, то воздух может просачиваться в месте крепления его вентиля к диску. Иногда исправить проблему можно, прокачав золотник несколькими резкими и кратковременными нажатиями.