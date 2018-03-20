5 причин, отчего сдуваются шины

Прокол

Нередко шина «ловит» на дороге гвоздь или другой острый и крупный предмет, который благополучно застревает в месте прокола. В этом случае он служит пробкой, только не совсем герметичной, поэтому воздух медленно, но верно будет стравливаться. Если гвоздь попадает в покрышку с камерой, она моментально лопается, и на большой скорости это чревато аварийной ситуацией.

Боковой порез

Шину можно повредить не только со стороны протектора, где находится самый толстый и прочный слой резины. Ее боковая часть также уязвима при контакте с острыми предметами. Обычно в этом месте остаются порезы от трения о бордюры, кромку колеи, торчащую арматуру и другие твердые и острые выступы. Насколько быстро резина будет терять воздух, зависит от глубины царапины. Обычно повреждение боковой стороны наносит покрышке непоправимый ущерб, и ее приходится менять.

Перепад температур

Какая бы усовершенствованная резиновая смесь не использовалась в изготовлении современной шины, в любом случае ее структура в той или иной степени будет реагировать на перепады температур. Как правило, на морозе резина сужается, и в результате незначительного падения давления, колеса иногда приходится подкачивать. Соответственно, при высоких температурах происходит обратный эффект и давление в шинах увеличивается.