Власти намерены пересадить россиян на электрокары

Уже не первый год российские власти пытаются привлечь внимание автомобилистов к экологически чистым машинам. К примеру, в 2017-м они разрешили владельцам электрокаров бесплатно парковаться на городских стоянках, а также организовали для них 80 специализированных мест. Кроме того, велись разговоры об отмене транспортного налога на «зеленые» авто и допуске электрических машин на автобусные полосы. Однако, эти программы так и не реализовали.

В правительстве вновь задумались о стимулирующих мерах — уже сейчас есть предложения по продлению нулевой ставки импортной пошлины, введению льготного автокредитования, лизинга и автострахования, а также локализации производства электромобилей, компонентов для них и зарядных устройств. Первые обсуждения по вопросу развития инфраструктуры состоятся уже 23 апреля, сообщает «Коммерсант».

Власти убеждены, что новая программа способствует увеличению парка экологически чистых автомобилей до 100 000 единиц уже к 2023 году. Весьма амбициозный план, учитывая, что сейчас по российским дорогам передвигается немногим больше 1770 электромобилей.