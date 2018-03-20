Чем вы рискуете, оставляя машину на стоянке

Угон

Самое страшное, что может случиться с вашим автомобилем, оставленным на парковке — угон. К счастью, в прошлом году их количество в России снизилось на 10%, а в Москве и вовсе на 30%. Однако это не повод расслабляться и пренебрегать установкой надежной противоугонной системы. Напомним, что одно из самых популярных мест, где орудуют современные «конокрады» — это парковки у торговых центров и гипермаркетов, которые в большинстве своем совсем не охраняются.

В случае угона вам необходимо сразу сообщить в правоохранительные органы по номеру 102 и как можно скорее подать заявление в местное отделение полиции. Конечно, прежде чем это делать, следует убедиться, что вы не перепутали, где оставили автомобиль, что его не эвакуировали на штрафстоянку или не забрала жена. Если же машину все-таки угнали, шансов ее вернуть совсем немного, так как раскрываемость таких преступлений в России крайне низкая.