Чем вы рискуете, оставляя машину на стоянке

Фото www.brisbanemarathon.com
Если вы когда-нибудь покупали новый автомобиль, вы наверняка испытывали чувство смятения и тревоги в тот момент, когда оставляли его на парковке. Обычно такое происходит в первое время после приобретения. Но у кого-то боязнь за свое «движимое имущество» не проходит никогда. И это неслучайно…
Иван Флягин

Угон

Самое страшное, что может случиться с вашим автомобилем, оставленным на парковке — угон. К счастью, в прошлом году их количество в России снизилось на 10%, а в Москве и вовсе на 30%. Однако это не повод расслабляться и пренебрегать установкой надежной противоугонной системы. Напомним, что одно из самых популярных мест, где орудуют современные «конокрады» — это парковки у торговых центров и гипермаркетов, которые в большинстве своем совсем не охраняются.

В случае угона вам необходимо сразу сообщить в правоохранительные органы по номеру 102 и как можно скорее подать заявление в местное отделение полиции. Конечно, прежде чем это делать, следует убедиться, что вы не перепутали, где оставили автомобиль, что его не эвакуировали на штрафстоянку или не забрала жена. Если же машину все-таки угнали, шансов ее вернуть совсем немного, так как раскрываемость таких преступлений в России крайне низкая.

Штрафстоянка

Не стоит удивляться пропаже машины с места, где парковка запрещена. Возможно, вы облегченно вздохнете, узнав в диспетчерской службе по эвакуации авто, что вашего коня не увели угонщики, а он мирно вас ждет на штрафстоянке. В сравнении с кражей время и деньги, потраченные на возврат авто могут могут показаться сущим пустяком. Хотя услуги эвакуатора обычно вылетают в копеечку, да и за хранение машины на площадке платить придется дополнительно.

Вашу машину заперли

Некоторые водители, которым негде припарковаться, бросают машины как попало, создавая помехи и блокируя выезд для других авто. Но самое неприятное, что многие из них до сих пор забывают оставить под стеклом номер телефона. Если вы не готовы ждать, а на вой сигнализации никто не выходит, у вас есть повод вызвать ГИБДД.

Ведь водитель злополучной машины нарушил пункт 12.4 ПДД, запрещающий блокировать въезд или выезд для других транспортных средств. Поэтому инспектор ГИБДД обязан вызвать эвакуатор, который отвезет машину нарушителя на штрафстоянку. Застраховаться от подобных ситуаций можно только одним способом — припарковаться таким образом, чтобы, закрыв выезд вашей машине, нарушитель заблокировал проезд остальным транспортным средствам. Мало, кто решится полностью перегородить движение на дороге.

Повреждение

Еще одно возможное неприятное открытие — царапина или вмятина на вашем авто. Если речь идет о платной охраняемой стоянке, у вас есть некоторый шанс привлечь юридическое лицо к ответственности за оказание некачественных услуг. Имейте в виду, что скорей всего это обернется судебной тяжбой и долгой бюрократической волокитой. Если ваше имущество повредила другая машина, следует установить виновника с помощью видеозаписи, либо свидетелей, запомнивших номер. Это касается также инцидента на неохраняемой стоянке.

В любом случае, нужно сразу вызвать сотрудника ДПС, который зафиксирует нанесенный ущерб и при наличии установленного виновника составит в отношении него протокол правонарушения. Тогда у вас есть шанс получить компенсацию по ОСАГО.

Но повреждение вашей машины может нанести сломавшееся дерево, сосулька с крыши или чья-то гиря с четвертого этажа. В конце концов, кузов могут просто поцарапать гвоздем хулиганы или соседи-недоброжелатели. В этом случае установить и привлечь к ответственности виновных будет крайне непросто, поэтому соблюдайте несколько важных правил парковки. Оставляйте машину там, где это не запрещено ПДД и никому не затрудняет проход и проезд. Во избежание падения сосулек с крыши или различных предметов, не паркуйтесь прямо под окнами зданий. По понятным причинам не оставляйте авто под большими деревьями, возле стройплощадок и на проезжей части, даже если там нет знака «стоянка запрещена».

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20 марта 2018
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