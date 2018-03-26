Новые подробности о первом электромобиле в истории Bentley

В интервью изданию Auto Express главный дизайнер Bentley Штефан Силафф рассказал, что следующим шагом компании станет выпуск уникальной модели с электродвигателями. По его словам, это будет совершенно новая машина с передовыми технологиями и исключительным дизайном.

Предполагается, что Bentley назовет свою новинку Barnato — в честь именитого британского автогонщика Вульфа Барнато. Официально представители марки эту информацию пока не комментируют. Не раскрывают они и технических характеристик автомобиля.

Не исключено, что электрический Bentley Barnato будет представлять собой родстер, выполненный по мотивам концептуальной спортивной модели EXP 12 Speed 6e, которую показали в марте прошлого года. Если это действительно так, новинка может получить два электродвигателя — по одному на каждой оси.

Предполагается, что британцы презентуют предсерийную версию Barnato в 2025 году. К слову сказать, через семь лет, согласно задумкам автостроителя, все модели Bentley обзаведутся «зелеными» модификациями — полностью электрическими или гибридными.