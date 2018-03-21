В Нью-Йорке покажут спортивную версию Volkswagen Arteon

Помимо пятиместного кроссовера Atlas/Teramont, компания Volkswagen презентует посетителям Нью-Йоркского моторшоу и седан Arteon в исполнении R-Line. Впрочем, этот автомобиль нельзя назвать новым — мощные «Артеоны» уже продаются в странах Европы. А вот в США, как и в России, эта модель пока не представлена вообще: ни в спортивной, ни в обычной версии.

Узнать Arteon R-Line можно по видоизмененным бамперам, окрашенной в контрастный черный цвет крыше, 19-дюймовым колесным дисками и, конечно, специальным шильдикам на радиаторной решетке и дверях. В салоне автомобиля появились накладки на пороги и педали, а также другое рулевое колесо.

Седаны в комплектации R-Line оснащаются двухлитровыми бензиновым и дизельным турбодвигателями мощностью 280 и 150 л. с. С моторами трудятся шестиступенчатая «механика» и семидиапазонный «робот» DSG. Привод предлагается как передний, так и полный.

Ранее порталу «АвтоВзгляд» сразу в нескольких дилерских центрах Volkswagen рассказали, что поставки модели Arteon в Россию начнутся летом нынешнего года. Информацию о модификациях, комплектациях и ценах машины для нашей страны производитель объявит позже — если, конечно, не передумает привозить ее к нам.