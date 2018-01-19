Кроссовер Bentley Bentayga примет участие в гонке на Пайкс-Пик

На сегодняшний день абсолютным чемпионом Пайкс-Пик является Себастьен Леб, который в 2013 году преодолел трассу за 8 минут и 13,8 секунды на хетчбэке Peugeot 208 с 875-сильным двигателем. Тогда же был установлен рекорд серийных кроссоверов и внедорожников. Пол Делланбах на Range Rover Sport, вооруженном 510-сильным мотором, пришел к финишу спустя 12 минут и 35,6 секунды. Это достижение решили побить в Bentley — в нынешнем году в гонке примет участие «заряженный» Bentayga.

Как сообщает Autocar, ссылаясь на собственные источники, автомобиль выступит под номером «8». Инженеры установили в кроссовер каркас безопасности и провели другие необходимые модернизации. Прочих подробностей пока нет — характеристики созданного для Пайкс-Пик Bentley Bentayga раскроют в марте. Тогда же британцы объявят имя пилота, которому предстоит побить рекорд Jaguar Land Rover.

Напомним, что под капотом серийного кроссовера трудится шестилитровый W12 с двойным наддувом. Этот двигатель, работающий в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, развивает мощность 608 л. с. и максимальный крутящий момент 900 Нм. Первую сотню машина набирает за 4,1 секунды, а ее пиковая скорость — 301 км/ч.