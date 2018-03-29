Renault и Nissan ведут переговоры о слиянии

Переговоры между Renault и Nissan ведутся уже на протяжении нескольких месяцев. Автостроители рассматривают возможность преобразования нынешнего стратегического альянса в единую корпорацию. Сегодня французской стороне принадлежит 43% акций «Ниссана», а японской — 15% акций «Рено», сообщает Bloomberg.

Закроется сделка, вероятнее всего, еще очень не скоро, если ей вообще суждено состояться. Renault и Nissan в процессе могут столкнуться с некоторыми сложностями. К примеру, без одобрения властей Франции и Японии слияние не осуществится. Безусловно, и то, и другое правительство заинтересовано в том, чтобы новая компания «прописалась» на территории их страны.

Смогут ли французская и японская сторона в итоге договориться — покажет время. По предварительным данным, если объединение все же произойдет, корпорация сохранит обе штаб-квартиры — и в Булонь-Бийанкуре (Renault), и в Йокогаме (Nissan).