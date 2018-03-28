Лишат ли прав, если нечаянно собьешь гаишника

Такое может произойти где угодно: на стационарных постах и там, где полиция устраивают засады; на обочине и на разделительной полосе; при проверке документов и во время регулировки движения. Как правило, виноваты водители, превышающие скорость, хотя справедливости ради стоит признать, что иногда и сами сотрудники правоохранительных органов невольно провоцируют несчастный случай. Все мы люди — стресс, переутомление, рассеянное внимание, и, как следствие, банальная неосторожность приводит к трагедии на служебном посту.
Наверняка всем автолюбителям знакома ситуация: во время очередного рейда ГИБДД сразу несколько сотрудников в одном месте останавливают чуть ли не каждую проезжающую машину. Часто в таких обстоятельствах автомобили паркуются хаотично — если обочина уже занята, некоторые водители встают прямо на полосе движения. Беспорядочно припаркованные машины создают препятствия проезжающему транспорту, мешают друг другу. В таких условиях, чтобы сдвинуться с места по завершении проверки документов, приходится ждать, пока кто-то не отъедет и не освободит путь.