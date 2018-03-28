Лишат ли прав, если нечаянно собьешь гаишника

Во-вторых, согласно Административному кодексу, наезд на пешехода с причинением легкого вреда здоровью влечет административный штраф в размере от 2000 до 5000 рублей или лишение прав на срок от одного года до полутора лет.

Гражданский кодекс предусматривает ответственность пешехода, если он причинил вред автомобилю либо водителю, но эта норма в судебной практике используется крайне редко. Ведь в большинстве случаев ущерб, нанесенный пешеходу, гораздо больше.

Доказывать в суде, что сотрудник ГИБДД сам прыгнул под колеса со злым и корыстным умыслом, вряд ли кому придет в голову. Так что при любом развитии событий в указанной ситуации виновным признали бы водителя.

Как и в большинстве остальных случаев, когда полицейский попадают под машину во время несения службы, доказать его виновность крайне сложно. Единственное, что может подтвердить неосторожные действия, спровоцировавшие наезд — запись видеорегистратора. Но и в этом случае гаишник, скорее всего, будет оправдан судом, поскольку в этот момент находился «при исполнении».

Вывод один — терять бдительность за рулем нельзя ни при каких условиях. Ведь по роду своей службы сотрудники ГИБДД могут появиться на проезжей части в самых непредсказуемых местах.