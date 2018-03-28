Лишат ли прав, если нечаянно собьешь гаишника

Фото MK
К сожалению, сводки о пострадавших сотрудниках дорожной полиции во время исполнения служебных обязанностей — явление регулярное. В их работе случается все — задержание с применением физической силы, погони, перестрелки. Но чаще всего инспекторы ГИБДД попадают под колеса.
Иван Флягин

Такое может произойти где угодно: на стационарных постах и там, где полиция устраивают засады; на обочине и на разделительной полосе; при проверке документов и во время регулировки движения. Как правило, виноваты водители, превышающие скорость, хотя справедливости ради стоит признать, что иногда и сами сотрудники правоохранительных органов невольно провоцируют несчастный случай. Все мы люди — стресс, переутомление, рассеянное внимание, и, как следствие, банальная неосторожность приводит к трагедии на служебном посту.

Наверняка всем автолюбителям знакома ситуация: во время очередного рейда ГИБДД сразу несколько сотрудников в одном месте останавливают чуть ли не каждую проезжающую машину. Часто в таких обстоятельствах автомобили паркуются хаотично — если обочина уже занята, некоторые водители встают прямо на полосе движения. Беспорядочно припаркованные машины создают препятствия проезжающему транспорту, мешают друг другу. В таких условиях, чтобы сдвинуться с места по завершении проверки документов, приходится ждать, пока кто-то не отъедет и не освободит путь.

Не так давно в регионах при подобных обстоятельствах произошел показательный случай. Один из водителей, выруливая на проезжую часть, задел передним бампером инспектора ГИБДД, который внезапно выскочил из-за стоящего впереди автомобиля. Выражаясь юридическим языком, был совершен наезд на сотрудника полиции при исполнении им служебных обязанностей.

К счастью, тот отделался легким ушибом. Отряхиваясь и потирая больное бедро, пострадавший гаишник отчитал автолюбителя в неформальных выражениях и отпустил восвояси.

Что по этому поводу говорит закон? Во-первых, пункт 6.15. ПДД устанавливает для водителя приоритет сигналов и распоряжений регулировщика, даже если они противоречат требованиям дорожных знаков или разметки. Иными словами, вы обязаны остановиться там, куда указал инспектор, невзирая ни на что.

Во-вторых, согласно Административному кодексу, наезд на пешехода с причинением легкого вреда здоровью влечет административный штраф в размере от 2000 до 5000 рублей или лишение прав на срок от одного года до полутора лет.

Гражданский кодекс предусматривает ответственность пешехода, если он причинил вред автомобилю либо водителю, но эта норма в судебной практике используется крайне редко. Ведь в большинстве случаев ущерб, нанесенный пешеходу, гораздо больше.

Доказывать в суде, что сотрудник ГИБДД сам прыгнул под колеса со злым и корыстным умыслом, вряд ли кому придет в голову. Так что при любом развитии событий в указанной ситуации виновным признали бы водителя.

Как и в большинстве остальных случаев, когда полицейский попадают под машину во время несения службы, доказать его виновность крайне сложно. Единственное, что может подтвердить неосторожные действия, спровоцировавшие наезд — запись видеорегистратора. Но и в этом случае гаишник, скорее всего, будет оправдан судом, поскольку в этот момент находился «при исполнении».

Вывод один — терять бдительность за рулем нельзя ни при каких условиях. Ведь по роду своей службы сотрудники ГИБДД могут появиться на проезжей части в самых непредсказуемых местах.

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29 марта 2018
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