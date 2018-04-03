Hyundai Solaris опередил по продажам кроссовер Creta

По итогам марта звание бестселлера марки в России вернул себе седан Solaris, обошедший по продажам кроссовер Creta. По данным пресс-службы Hyundai, «Солярисы» разлетелись тиражом в 6883 единицы, в то время как «Креты» — в 5994 экземпляра. Стоит при этом отметить, что седан продемонстрировал рост всего на 2,7%, а кроссовер — на 26,9%.

Интересно, что выступая на пресс-конференции, посвященной подведению итогов 2017 года, глава «Хенде Мотор СНГ» Алексей Калицев заявил, что эпоха «Соляриса» прошла, и интерес к этой модели в самой же компании несколько снизился. Совсем отказываться от нее корейцы не планируют. Просто они решили сосредоточить свое внимание на кроссоверах.

Другие SUV — Tucson и Santa Fe — оказались в рейтинге на третьем и четвертом местах соответственно. В марте дилеры реализовали 1955 «Туссанов» и 663 «Санта Фе». Замыкает лидерскую пятерку седан Elantra — в пользу этой модели в минувшем месяце свой выбор сделал 561 покупатель.