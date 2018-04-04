Renault Master отзываются в России из-за проблем с рулевым управлением

Фото: Renault
Компания Renault объявила о проведении в России новой сервисной кампании, охватывающей три малотоннажных автомобиля Master. Французы выявили недоработку системы рулевого управления, вследствие которой рейка может открепиться от вала.
Виктория Базылева

– Причиной отзыва автомобилей Renault Master третьего поколения является возможность отсоединения рулевого вала от рулевой рейки из-за недостаточной затяжки клеммового соединения, — говорится в сообщении Росстандарта.

По данным ведомства под сервисную кампанию подпадают три машины, реализованные официальными дилерами Renault в период с ноября 2016-го по июнь 2017 года. В ближайшее время представители марки свяжутся с владельцами потенциально неисправных авто и запишут их на ремонт.

На автомобилях Renault Master сотрудники сервисов проверят крепление вилки карданного шарнира рулевого вала и в случае необходимости заменят поврежденные гайки и болты. Все работы будут проведены для собственников машин совершенно бесплатно.

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4 апреля 2018
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