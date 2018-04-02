Новый Renault Captur разделит платформу с Nissan Juke

Европейский «Каптюр», не имеющий ничего общего с российским, продается на протяжении пяти лет. В прошлом году французы провели плановое обновление модели, а сейчас они трудятся над следующим поколением. По данным издания L’Argus, кроссовер построят на модульной платформе CMF-B, которая также ляжет в основу новых Nissan Juke и Renault Clio.

В моторную гамму Captur войдут трехцилиндровый литровый двигатель и 1,3-литровый агрегат, разработанный инженерами Renault совместно со специалистами Daimler. Речь идет о моторе, которым в дальнейшем будет оснащаться и Mercedes-Benz A-класса. Кроме того, французы выпустят гибридную модификацию кроссовера.

Разрабатывать следующее поколение Renault Kaptur (того, что продается в России) французы, вроде как, пока не планируют. Рано еще — ведь автомобиль появился на отечественном авторынке совсем недавно. Вероятно, в ближайшие пару лет производитель презентует обновленную версию. Но никакой информации о ней пока нет.

За нынешний Kaptur официальные дилеры просят от 894 000 рублей. К слову сказать, этот кроссовер является одной из самых популярных моделей Renault, а также входит в ТОП-20 наиболее востребованных легковых автомобилей в России. К примеру, в январе-феврале нынешнего года в его пользу сделали выбор 4419 покупателей.