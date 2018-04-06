АВТОВАЗ нашел любопытный способ улучшить LADA 4x4

По мнению тольяттинцев, новый цвет кузова придаст нестареющему внедорожнику «боевой, брутальный облик», который «подчеркивает классический дизайн LADA 4х4». Впрочем, с этим можно поспорить. Автомобиль без малого за полвека практически не изменился, а ведь давно пора. Поэтому вряд ли военная окраска сможет сделать изрядно подуставшую машину привлекательнее.

Впрочем, работы над новым поколением тоже идут. Эти сведения порталу «АвтоВзгляд» неоднократно подтверждали представители Волжского автозавода, в том числе и сам шеф-дизайнер LADA Стив Маттин.

Ну а пока свежая генерация «Нивы» на свет не родилась, одеваем в камуфляж старую. Стоимость милитаристской одежки — 29 000 рублей. Причем доступен новый цвет только для люксовой версии LADA 4x4 и для комплектации с кондиционером. Стартовый прайс — 534 900 рублей.