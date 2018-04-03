Кавказские тюнингеры выкатили крутую LADA 4x4

Внутри все не менее, если не более экстравагантно. Чего стоят кожаные кресла от BMW E36, потолок от Chevrolet Blazer и изготовленная по авторским лекалам центральная консоль. Электрические стеклоподъемники и зеркала, обогревы всего и вся, профессиональная акустика, тачскрин и амбиентная подсветка — да о такой LADA 4x4 можно только мечтать.

Тем более, что тут установлены цифровой графический щиток приборов, двери с автоматическими доводчиками и дополнительная шумоизоляция. Управление полным приводом вынесено в центральный тоннель — никаких рычагов, только клавиши.

А как вам понравится функция бесключевого доступа в салон и возможность дистанционного запуска мотора? Уровень исполнения авто такой же высокий, как гора Арарат. Жаль только, что это разовый проект — «Ниву» с подобными наворотами потребители оценили бы наверняка.