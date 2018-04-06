Mercedes-Benz выпустит роскошный электрический седан

В следующем году в продажу поступит электрический кроссовер Mercedes-Benz EQ C, дебютировавший на прошедшем Женевском моторшоу. Вслед за ним свет увидит и «чистый» седан — об этом в интервью изданию Autocar рассказал руководитель проектов EQ Майкл Кельц.

Он отметил, что в отличие от Audi и Jaguar, которые разрабатывают электрифицированные модификации существующих A8 и XJ, штутгартцы выпустят совершенно новую модель. «У нас появится электрический автомобиль, подобный S-классу, но это будет не S-класс», — сказал Кельц.

Известно, что в основу новинки ляжет модульная платформа MEA, созданная специально для машин семейства EQ. На этой же базе штутгартцы в дальнейшем построят хетчбэк EQ A, ее же использовали при разработке кроссовера EQ C. Информации о силовых агрегатах на сегодняшний день нет.

Ранее представители Mercedes-Benz заявили о своем намерении выпустить 20 электрифицированных автомобилей к 2022 году. Вероятно, одним из них как раз является EQ S, который должен дебютировать ближе к 2020-му.