Smart отказывается от бензиновых автомобилей

К реализации стратегии по отказу от бензиновых двигателей smart приступил в начале минувшего года. Автостроитель сократил свой модельный ряд в США до одной-единственной модели — электрического автомобильчика fortwo. Интересно, что в связи с прекращением поставок машин с традиционным ДВС резко уменьшилось и количество официальных дилеров. Треть авторитейлеров отказалась реализовывать «чистые» авто, сосредоточившись на послепродажном обслуживании.

В скором времени бензиновые автомобили покинут и шоу-румы других стран. По словам Дитера Цетше, главы Daimler, уже к 2020 году в автосалонах останутся лишь электрокары, и smart станет полностью «зеленой» маркой. Кроме того, он отметил, что к 2022-му по одному электромобилю в каждом сегменте выпустит Mercedes-Benz. На электричество также переведут коммерческие машины: фургоны, грузовики и автобусы.

Можно с уверенностью предположить, что если «Даймлер» воплотит свои планы в жизнь, то «смарт» уйдет с российского рынка. И дело не только в том, что на сегодняшний день эта марка представлена исключительно бензиновыми авто. Электрокары российскому потребителю не интересны. А значит даже если немцы и привезут к нам свои «зеленые» модели, то счет реализованных машин пойдет на единицы.

К слову сказать, и бензиновые smart наши сограждане не жалуют. С начала года дилеры смогли «пристроить» всего 134 машины.