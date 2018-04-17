Антимонопольная служба завела дело на АВТОВАЗ

В ходе проверки ФАС России выявила признаки координации экономической деятельности уполномоченных дилеров АВТОВАЗа в том, что касается проведения технического обслуживания автомобилей, о чем ведомство сообщает на своем официальном сайте.

В деятельности компании усматриваются нарушения законодательства, считают в ФАС, поскольку в информационных письмах, адресованных руководителям предприятий дилерской сети указываются расчеты стоимости технического обслуживания и финального прайса, размещенных на дилерском портале:

— Часть дилеров руководствовалась в своей деятельности этими ценами, что могло привести к установлению и поддержанию цен на оказание услуг по техническому обслуживанию транспортных средств.

Исходя из результатов проверки ФАС России возбудила в отношении ПАО «АВТОВАЗ» дело о нарушении антимонопольного законодательства по части 5 статьи 11 Закона о защите конкуренции, которая запрещает навязывание «контрагенту условий договора, невыгодных для него или не относящихся к предмету договора (необоснованные требования о передаче финансовых средств, иного имущества, в том числе имущественных прав, а также согласие заключить договор при условии внесения в него положений относительно товаров, в которых контрагент не заинтересован, и другие требования)».