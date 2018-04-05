Как продавцы подержанных авто дурят покупателей, завышая цены

Правда, сам генеральный секретарь ЦК КПСС никогда этими стеклоподъемниками и «кондеем» не пользовался, так как попросту не ездил на упомянутом авто. По собственным данным портала «АвтоВзгляд», в гараже особого назначения и в помине не было серых «Чаек». К тому же, ни один из сохранившихся экземпляров кремлевского гаража купить невозможно, ибо машины, в том числе и исторические, не продаются в принципе.

Более того: сам Брежнев не очень-то чествовал ГАЗ-13, предпочитая ему правительственный ЗИЛ. Да и во время поездки в Узбекистан в 1982 году генсек передвигался на ЗИЛе, который, кстати сказать, сохранился практически в первозданном виде.

После того, как сотрудники ФСО России, отвечающие за транспорт для первых лиц, узнали про обман о продаже якобы лимузина Брежнева за $500 000, объявление тут же заблокировали.