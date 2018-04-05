Как продавцы подержанных авто дурят покупателей, завышая цены

Как сделать целое состояние на продаже старого автомобиля? Достаточно сказать, что нам нем ездил кто-нибудь из первых лиц государства. Как, например, это произошло с «Чайкой» за 30 000 000 рублей, которую продавец хотел выдать за машину Леонида Брежнева.
Анкета о продаже ГАЗ-13 серого цвета 1980 года выпуска накануне была размещена на интернет-барахолке «Юла». Автор объявления попытался уверить потенциальных покупателей в том, что на этой «Чайке» раскатывал лично генсек ЦК КПСС Леонид Брежнев. В частности, ездил на ней в ходе визита в Узбекистан в 1982 году. Сей факт, собственно, и стал поводом для столь космического ценника.
А что — много ли тех, кто смог бы проверить подлинность подобных заявлений? Впрочем, продавец решил затмить глаза коллекционерам и прочим богатым любителям автоэкзотики перечислением плюшек, которыми оснащен «брежневский» лимузин. Мол, специально для Леонида Ильича автомобиль оборудовали кондиционером, электрическими стеклоподъемниками, противотуманками и «кожей-рожей».
Правда, сам генеральный секретарь ЦК КПСС никогда этими стеклоподъемниками и «кондеем» не пользовался, так как попросту не ездил на упомянутом авто. По собственным данным портала «АвтоВзгляд», в гараже особого назначения и в помине не было серых «Чаек». К тому же, ни один из сохранившихся экземпляров кремлевского гаража купить невозможно, ибо машины, в том числе и исторические, не продаются в принципе.
Более того: сам Брежнев не очень-то чествовал ГАЗ-13, предпочитая ему правительственный ЗИЛ. Да и во время поездки в Узбекистан в 1982 году генсек передвигался на ЗИЛе, который, кстати сказать, сохранился практически в первозданном виде.
После того, как сотрудники ФСО России, отвечающие за транспорт для первых лиц, узнали про обман о продаже якобы лимузина Брежнева за $500 000, объявление тут же заблокировали.