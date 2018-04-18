В России оценили безопасность автомобилей проекта «Кортеж»

Научный центр «НАМИ» выпустил первую партию машин, разработанных на единой модульной платформе, в начале нынешнего года. Транспортные средства передали в спецгараж, где в настоящее время проводится обкатка и поиск заводских дефектов. На днях автомобили прошли и серию краш-тестов. Итогами испытаний глава Минпромторга Денис Мантуров остался доволен.

– Результаты положительные. Продолжаются работы по настройке систем пассивной безопасности. Технологии и наработки, которые были реализованы в этом проекте, эффективны, — цитирует г-на Мантурова газета «Известия».

Кроме того, министр промышленности и торговли подтвердил, что автомобили проекта «Кортеж» представят широкой публике на Московском автосалоне, который откроется в конце августа. Не исключено, что машины будут задействованы и во время инаугурации президента, хотя окончательное решение по этому вопросу еще не принято.

В следующем году обзавестись новинкой сможет и любой желающий — для реализации автомобилей научный центр «НАМИ» и компания Sollers создадут совместное предприятие. По словам Дениса Мантурова, цены на машины для первых лиц государства будут начинаться с отметки в 6 млн. рублей.