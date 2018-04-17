Новый кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross приехал в Россию

Фото: АвтоВзгляд
В конце апреля российские дилеры начнут принимать заказы на новейший купеобразный кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross. И в преддверии выхода многообещающей модели на отечественный рынок компания Mitsubishi устроила локальную премьеру новинки, на которой побывал и корреспондент портала «АвтоВзгляд».
Виктория Базылева

В России спрос на автомобили Mitsubishi растет стремительно. Так, в марте продажи японской марки взлетели аж на 206% — до 5227 реализованных машин. И это при том, что в целом рынок новых легковых автомобилей увеличился лишь на 13,9%. По итогам месяца, согласно данным Ассоциации европейского бизнеса (AEB), «Митсубиси» вошла в десятку самых популярных брендов, сумев обойти даже такого крупного игрока, как Ford.

Можно с уверенностью предположить, что укреплению позиций компании поспособствует и новейший Eclipse Cross. Особенно учитывая, что стартовый прайс стильного купеобразного кроссовера не превышает 1 400 000 рублей. Кстати сказать, первое время «Эклипс кросс» будет поставляться в Россию из Японии, но не исключено, что в дальнейшем SUV «пропишется» на калужском заводе «ПСМА Рус». И если это произойдет, то цены на авто могут стать еще привлекательнее.

Надо сказать, что Eclipse Cross и впрямь получился очень эффектным. Для оформления передней части кроссовера дизайнеры явно позаимствовали некоторые решения у флагманского внедорожника Pajero Sport. А вот корма автомобиля, напротив, совершенно уникальна — ниспадающая крыша, двухцветный бампер, спойлер, проходящий между фонарями… Стильно, гармонично, оригинально.

Не придраться и к интерьеру. В салоне кроссовера, отделанного кожей и мягким пластиком, можно обнаружить тачскрин мультимедиа-комплекса, проекционный дисплей, панорамную крышу и хорошую акустическую систему. Особого внимания заслуживают прикрывающие пороги двери, благодаря которыми водитель и пассажиры не пачкают ноги даже в слякотную погоду. А ведь раньше подобные решения применялись лишь на моделях премиум-класса.

Ориентированный на Россию Mitsubishi Eclipse Cross безальтернативно оснащается 1,5-литровым турбомотором мощностью 150 л. с. С двигателем работает или шестиступенчатая «механика», или «восьмидиапазонный» вариатор с имитацией переключения передач. Интересно, что привод предлагается как передний, так и полный.

Уже в базовом исполнении кроссовер располагает датчиком давления в шинах, климат-контролем, обогревом передних кресел и 18-дюймовыми колесными дисками. Более дорогим комплектациям положены дополнительно обогрев рулевого колеса, задних сидений и лобового стекла, продвинутый мультимедийный комплекс, умеющий синхронизироваться со смартфонами, и ряд систем безопасности.

Приобрести новинку в модификации с «механикой» и передним приводом можно будет по цене от 1 399 000 рублей. То есть Eclipse Cross в начальной комплектации дороже кроссовера ASX, прайс которого стартует с 1 099 000 рублей, но дешевле, чем Outlander, оцененный в 1 499 000 целковых. А за «Эклипс Кросс», оборудованный вариатором и полным приводом, дилеры попросят уже не менее 1 959 990 рублей.

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17 апреля 2018
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