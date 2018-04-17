Новый кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross приехал в Россию

В России спрос на автомобили Mitsubishi растет стремительно. Так, в марте продажи японской марки взлетели аж на 206% — до 5227 реализованных машин. И это при том, что в целом рынок новых легковых автомобилей увеличился лишь на 13,9%. По итогам месяца, согласно данным Ассоциации европейского бизнеса (AEB), «Митсубиси» вошла в десятку самых популярных брендов, сумев обойти даже такого крупного игрока, как Ford.

Можно с уверенностью предположить, что укреплению позиций компании поспособствует и новейший Eclipse Cross. Особенно учитывая, что стартовый прайс стильного купеобразного кроссовера не превышает 1 400 000 рублей. Кстати сказать, первое время «Эклипс кросс» будет поставляться в Россию из Японии, но не исключено, что в дальнейшем SUV «пропишется» на калужском заводе «ПСМА Рус». И если это произойдет, то цены на авто могут стать еще привлекательнее.