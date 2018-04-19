Стало известно, почему большинство российских водителей недовольны работой автодилеров

Любопытно при этом, что основные претензии у автовладельцев вызывает не организация процесса продажи нового автомобиля. Тут как раз все в порядке — покупка нового авто чаще становится поводом оставить положительный отзыв о компании. Основные нарекания вызывают ремонт автомобилей и покупка их в трейд-ин.

– Главные претензии покупателей авто с пробегом связаны с сокрытием информации о приобретаемой машине, — сообщили порталу «АвтоВзгляд» эксперты. — Распространено мнение, что «даже у дилеров ты берешь кота в мешке». Впрочем, многое зависит от ценовой категории. Если рассматривать желающих приобрести более дорогие бренды автомобилей, то позитив, вызванный услугами сервиса, даже при покупке б/у авто встречается намного чаще…

Кроме того, потребителей раздражает уровень сервиса: взаимодействием с покупателем, временем ожидания и т. д. При этом негатив в отношении качества сервиса встречается практически в каждом втором отзыве об автодилерах в интернете — намного чаще, чем упоминания по качеству ремонта или сокрытию информации при покупке в трейд-ин. Общение с менеджерами, предоставление скидок на услуги, уровень компетентности при ответе на вопросы — вот что в первую очередь бесит клиентов российских автодилеров.