В России отзывают опасные колесные диски Replay

Фото Replay
Росстандарт сообщил о согласовании программы мероприятий по проведению добровольного отзыва колесных дисков торговой марки Replay. Роскачество в результате контрольных испытаний обнаружило несоответствие международным требованиям безопасности.
Иван Флягин

Отзыву подлжеат колесные диски Replay, реализованные в ноябре 2017 года, по причине того, что они не выдержали контрольных испытаний на удар по Правилам ООН 124−00 «Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения колес для легковых автомобилей и их прицепов». Кроме того, выявлено несоответствие пункта 19 приложения и №10 технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».

Брак выявлен в результате соместных действий с АНО «Роскачество» на основании тестов дисков, которые проводились в аккредитованной лаборатории по заказу организации.

Владельцы указанной продукции получат денежную компенсацию, либо им ее заменят на новую, соответствующую всем требованиям технического регламента.

Напомним, что на днях компания Jeep выявила дефект модуля системы безопасности, отвечающего за работу активных подголовников на кроссоверах Liberty. В связи с этим на нашем рынке отзываются 483 автомобиля, реализованных официальными дилерами в период с 2011 по 2013 год.

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19 апреля 2018
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