Как быстро ликвидировать течь в системе охлаждения мотора

При этом очевидно — герметичность системы охлаждения в значительной мере определяется целостностью не только ее деталей, но и различных стыковочных элементов — шлангов, соединителей, патрубков. И если в них обнаружились дефекты — трещины или, что еще хуже, отверстия, то деталь нужно незамедлительно менять, для чего в большинстве случаев приходится обращаться в сервисный центр.

Между тем нередко случается и такое, когда повреждение какого-то элемента системы охлаждения, например, радиатора выявляется уже в пути. Что делать и как быть, особенно в ситуации, когда на улице ночь и до ближайшего сервис центра еще несколько десятков километров? Выручить в подобных переделках сможет только специальный препарат, обеспечивающий экспресс-герметизацию места повреждения.

Сегодня таких продуктов в продаже предостаточно, и представлены они, в основном, в виде жидкостей, в состав которых входят полимер-содержащие мелкодисперсные компоненты. Именно они, циркулируя вместе с теплоносителем по системе, формируют в зоне дефекта своеобразную эластичную «заплатку», предотвращающую течь антифриза.