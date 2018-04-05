Как быстро ликвидировать течь в системе охлаждения мотора

Как известно, основная доля сервисных работ, связанных с обслуживанием системы охлаждения двигателя и заменой антифриза, приходится на межсезонье. Поэтому уже сейчас, в преддверии приближающихся теплых деньков, есть смысл своевременно проверить исправность всех ее узлов, а саму систему — на герметичность. Только в этом случае можно быть уверенным в том, что двигатель в жару не станет перегреваться.
При этом очевидно — герметичность системы охлаждения в значительной мере определяется целостностью не только ее деталей, но и различных стыковочных элементов — шлангов, соединителей, патрубков. И если в них обнаружились дефекты — трещины или, что еще хуже, отверстия, то деталь нужно незамедлительно менять, для чего в большинстве случаев приходится обращаться в сервисный центр.
Между тем нередко случается и такое, когда повреждение какого-то элемента системы охлаждения, например, радиатора выявляется уже в пути. Что делать и как быть, особенно в ситуации, когда на улице ночь и до ближайшего сервис центра еще несколько десятков километров? Выручить в подобных переделках сможет только специальный препарат, обеспечивающий экспресс-герметизацию места повреждения.
Сегодня таких продуктов в продаже предостаточно, и представлены они, в основном, в виде жидкостей, в состав которых входят полимер-содержащие мелкодисперсные компоненты. Именно они, циркулируя вместе с теплоносителем по системе, формируют в зоне дефекта своеобразную эластичную «заплатку», предотвращающую течь антифриза.
К числу таких продуктов, наглядно подтвердивших свою высокую эффективность, относится герметик Kuhler-Dichter от немецкой компании Liqui Moly. Основу этого препарата составляет комбинация особого водорастворимого мономера и пластиковых частиц, находящихся во взвешенном состоянии в растворе моноэтиленгликоля.
При перепаде давления и при доступе кислорода состав предотвращает уход антифриза, быстро и надежно герметизирует волосяные трещины в головке блока, места повреждений в радиаторе или в местах пайки металла.
В целом на экспресс-ликвидацию течи с помощью Kuhler-Dichter уходит не более четверти часа. К слову, в нашей стране данное средство неоднократно испытывалось различными экспертными организациями, а по итогам сравнительных испытаний оно неизменно занимало призовые места
При экспресс-ремонте герметик Kuhler-Dichter заливают в систему охлаждения через горловину радиатора (на остывшем моторе), затем запускают двигатель ждут определенное время. Обычно уже через несколько минут течь полностью останавливается. Важно, чтобы в процессе герметизации уровень жидкости в системе не опускался ниже нормы.
Например, если часть антифриза успела вытечь, его объем надо либо восполнить, либо просто добавить в систему воды. Стоит отметить, что герметик Kuhler-Dichter универсален, поэтому его можно использовать со всеми видами рекомендуемых для систем охлаждения присадок и с любыми видами антифриза. Более того, он подходит для всех типов автомобильных систем охлаждения.
Еще одним существенным преимуществом Kuhler-Dichter является то, что он не содержит порошка, что позволяет избежать засоров в системе охлаждения. Это качество выгодно отличает герметик фирмы Liqui Moly от многих импортных и отечественных аналогов, поскольку он вообще не оказывает какого либо негативного влияния на водяной насос и контур обогрева. Если после использования герметика промыть систему охлаждения, то состав практически полностью вымоется из системы, поэтому при смене антифриза его нужно будет добавить снова.
И напоследок позволим себе небольшой совет: если у вас подержанная машина, да еще с большим пробегом, рекомендуем прибрести герметик Kuhler-Dichter и положить его на всякий случай в багажник. Тем более, что цена этого оригинального продукта намного меньше стоимости антифриза, который может вытечь даже из микроскопической дырочки. И уж совсем цена герметика несопоставима со стоимостью ремонта двигателя, если он после этого перегреется.