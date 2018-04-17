Машины какого цвета реже останавливают весной

Ежегодная весенняя акция ГИБДД под названием «Чистый автомобиль» вносит на столичные улицы свои коррективы. В сухую погоду многие владельцы черных машин рискуют стать объектом повышенного внимания сотрудников ДПС, и шансов быть остановленными у них гораздо больше, чем у водителей светлых легковушек. Выход один — срочно помыть машину.
Причина проста и понятна: когда грязь столичных улиц налипает на кузов и высыхает, чаще всего она принимает серый оттенок. На машинах светлых тонов ее почти не видно — она сливается с общим фоном, и поверхность кузова просто теряет блеск. Поэтому во время рейда «Чистый автомобиль» гаишник прежде всего остановит черное авто, даже если рядом едет гораздо более грязная светлая машина. Ведь чем темнее лакокрасочное покрытие, тем контрастнее на нем выделяется грязь. Конечно, речь не идет о толстом слое густой глины и налипших комьях грунта, когда уже с трудом определяется цвет автомобиля.
Несложно заметить, что улицы российских городов заполняют в основном автомобили черных, белых и серых оттенков. И последние больше похожи на невидимок. Вот если бы на наших дорогах хозяйничала красная пыль, как в отдельных районах Северной Африки, доблестным гаишникам было бы легче распознать грязную машину. Хотя глаз у них и так наметан. Поэтому чем быстрее вы помоете машину, вне зависимости от расцветки вашей «ласточки», тем лучше.
Кстати, белые и серые авто оказываются в более выигрышном положении только в сухую погоду. Во время дождя происходит обратный эффект: мокрая грязь темнеет, и на белом кузове она прекрасно различима, в то время как на черном фоне, наоборот, останется почти незаметной. Но вот «беда» — в ненастную погоду во время рейда «Чистый автомобиль» сотрудники ГИБДД относятся к автолюбителям с пониманием и стараются не останавливать грязные машины.
Цветом кузова при остановке машины сотрудники ДПС руководствуются, только если на это имеется соотвествующая ориентировка. Чаще всего внимание стражей порядка привлекают авто со смелым и вычурным тюнингом — с глухой тонировкой, с массивным спойлером или кенгурятником. Опытные гаишники наметанным глазом издалека распознают потенциального нарушителя по ряду определенных признаков. И, конечно же, прежде всего тормозят машины с заляпанными грязью номерами.
Кроме того, они вряд ли упустят возможность проверить документы у водителей старых «Жигулей» и прочих потрепанных бюджетников. Малообеспеченные владельцы «списанного транспорта» зачастую экономят на полисе ОСАГО, да и криминальные элементы обычно пользуются дешевой «рухлядью», чтобы не жалко было ее бросить, заметая следы.