Машины какого цвета реже останавливают весной

Причина проста и понятна: когда грязь столичных улиц налипает на кузов и высыхает, чаще всего она принимает серый оттенок. На машинах светлых тонов ее почти не видно — она сливается с общим фоном, и поверхность кузова просто теряет блеск. Поэтому во время рейда «Чистый автомобиль» гаишник прежде всего остановит черное авто, даже если рядом едет гораздо более грязная светлая машина. Ведь чем темнее лакокрасочное покрытие, тем контрастнее на нем выделяется грязь. Конечно, речь не идет о толстом слое густой глины и налипших комьях грунта, когда уже с трудом определяется цвет автомобиля.

Несложно заметить, что улицы российских городов заполняют в основном автомобили черных, белых и серых оттенков. И последние больше похожи на невидимок. Вот если бы на наших дорогах хозяйничала красная пыль, как в отдельных районах Северной Африки, доблестным гаишникам было бы легче распознать грязную машину. Хотя глаз у них и так наметан. Поэтому чем быстрее вы помоете машину, вне зависимости от расцветки вашей «ласточки», тем лучше.