Российский авторынок погубят не санкции, а продавцы-иждивенцы

Не успел курс рубля основательно упасть по отношению к доллару и евро, как все автовладельцы, как состоявшиеся, так и перспективные, немедленно затаили дыхание: что же теперь будет? Заметьте, ни у кого не возникло вопроса — а почему, собственно, вообще что-то должно случиться? Какое нам дело до поведения забугорных дензнаков?

Но нет — народ сер, но мудр, как справедливо заметили Стругацкие. И он знает, что любое изменение конъюнктуры, а не только курсовые скачки валют, автопроизводители и автодилеры неуклонно обращают себе на пользу. Причем именно в разрезе «собрать побольше денег, прилагая по возможности к тому минимум труда».

Реакция пошла

Скажем, повышение ставок утилизационного сбора с 1 апреля. Реакция уже пошла. Ценники буквально за последние недели переписали Ravon, Volkswagen, Skoda, Volvo, Mitsubishi, Jeep, УАЗ. Да, и УАЗ, Карл! И это не конец, а только начало. Эксперты единодушно предсказывают рост цен на 10—15%. И ничего, что в этой части затраты на собранные в России легковые автомобили производителям компенсирует государство. А локальное производство по данным PricewaterhouseCoopers, вовсе не склонного преувеличивать наши успехи, в 2017 году достигло 1 220 000 штук. При том, что импорт составил всего 255 000 машин.