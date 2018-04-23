Ford отверг девятиступенчатый «автомат» от GM

Суть идеи, которой вдохновились оба автомобилестроителя, заключалась получении каждым из них двух новых коробок передач по цене одной. В нынешних реалиях это весьма заманчивое предложение как в свете ужесточающихся экологических стандартов, так и усиления конкуренции, требующего максимального снижения затрат. По договору, заключенному ровно пять лет назад, Ford должен был разработать 10-ступенчатую коробку для заднеприводных автомобилей, вроде F-150 или Mustang и поделиться ею с General Motors. В свою очередь, GM собирался передать «Форду» девятиступенчатый агрегат.

Однако Ford, как сообщает портал Automotive News, решил не использовать разработку партнеров и начал вместо этого устанавливать на свои автомобили две новые восьмискоростные коробки. Первая создана на базе старой девятиступенчатой, вторая — на основе шестиступенчатой, спроектированной ранее совместно с GM. Руководство компании сочло, что агрегат, предложенный «Генеральными моторами» не обеспечивает достаточной топливной экономичности для оправдания дополнительных финансовых затрат.

— Вообще-то, если кто-нибудь дал бы мне коробку, которая не требует серьезной работы по ее адаптации под конкретное транспортное средстве, я бы взял ее и пустил в производство, — заявляет аналитик AutoPacific Inc. Дэйв Салливан.

Между тем, представители GM уверены, что их девятискоростной «автомат» весьма хорош, что он придает автомобилям изысканности и премиальности.