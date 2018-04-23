Свежие подробности о «заряженном» Ford Focus ST нового поколения

Фото: www.autocar.co.uk
Нашим зарубежным коллегам удалось разузнать некоторые подробности о Ford Focus четвертой генерации в исполнении ST. Автомобиль укомплектуют модернизированным 2,3-литровым мотором, позаимствованным у нынешнего «Фокуса» c шильдиком RS, а пару ему составит шестиступенчатая «механика».
Виктория Базылева

В начале апреля компания Ford представила долгожданную новинку — Focus следующей, уже четвертой по счету генерации. Помимо обычной версии, на авторынок выйдут еще несколько — «внедорожная» Active, «роскошная» Vignale и спортивная ST. Последняя дебютирует лишь в начале следующего года, однако некоторые технические подробности о ней известны уже сейчас.

По данным Autocar, под капотом Ford Focus ST «поселится» 2,3-литровый EcoBoost мощностью порядка 254 л. с. Ранее предполагалось, что хот-хетч оснастят двигателем объемом 1,5 литра от Fiesta ST, но от этой затеи американцы решили отказаться. Пару мотору безальтернативно составит шестиступенчатая «механика». Предполагается, что фордовцы также усовершенствуют подвеску и рулевое управление.

В продажу новый Ford Focus ST поступит летом 2019 года — правда, не в России. Появление этой модификации на отечественном авторынке крайне маловероятно.

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23 апреля 2018
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